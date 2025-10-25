Migrante stupra una ragazzina: sconto e niente espulsione perché la violenza è durata poco. Svezia sotto choc

La tolleranza nordica

razie a leggi che perdonano gli stranieri più di quanto, forse, facciano con gli stessi svedesi. La vicenda è esplosa, con grandi polemiche, in questi giorni, in Svezia, e ha come protagonista una ragazzina aggredita e stuprata nel settembre del 2024, a Skellefteå, quando l’allora sedicenne Meya Åberg fu Stuprata, in un sottopassaggio, da un migrante eritreo di 18 anni. Per lui, la condanna a soli tre anni di carcere, con i benefici di legge, e nessuna espulsione dalla Svezia, gLa vicenda è esplosa, con grandi polemiche, in questi giorni, in Svezia, e ha come protagonista una ragazzina aggredita e stuprata nel settembre del 2024, a Skellefteå, quando l’allora sedicenne Meya Åberg fu avvicinata dopo aver terminato il turno di lavoro presso il Mc Donald della cittadina. I familiari di Meya avevano denunciato immediatamente la violenza alla polizia, anche perché la ragazza continuava ad avvistare lo stupratore in giro.

Il migrante stupra una ragazzina e non viene espulso dalla Svezia

Yazied Mohamed è cittadino eritreo e il pubblico ministero ne ha chiesto l’espulsione. Tuttavia, la Corte d’Appello ha rilevato che il diciannovenne ha lo status di rifugiato. Per poterlo espellere, la legge richiede quindi che l’atto da lui commesso “costituisca un reato particolarmente grave: lo stupro non lo è, secondo i giudici svedesi, che hanno fatto riferimento anche alla “durata” dello stupro. Mohamed s’è così preso tre anni di carcere per stupro con la condanna al pagamento di 240.000 corone svedesi (22.000 euro) per i danni psicologici subiti da Meya Åberg. Lo stupro “rapido” ha convinto i giudici a graziare il migrante, come se un minuto o dieci potesse alleviare la sofferenza alla stuprata.