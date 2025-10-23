Meloni “cheerleader”? Maiorino annientata, l’esperta: “Frutto di ignoranza, il termine significa tutt’altro”

La campionessa di cheerleading

Il solito insulto grillino è arrivato dalla parlamentare grillina Maiorino: “Meloni è la cheerleader di Trump”. La premier è impegnata nel lavorare per la pace, ma non ci stupisce che nel M5S non colgano in cosa consistono il lavoro e le responsabilità di un lavoro diplomatico importante. Ma a risponderle per le rime scende in pista una che il termine lo conosce bene, Francesca Sequani, campionessa italiana di cheerleading. E’ stata raggiunta dalla trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da pecora. La premier Meloni è una cheerleader di Trump?

Meloni cheerleader? “Frutto di ignoranza”. Maiorino annientata

Macché: “Si tratta di una considerazione frutto dell’ignoranza, una cheerleader ha qualcuno che tifa per lei, non il contrario”. Tirare in ballo termini altisonanti per guadagnare un po’ di audience a favor di claque e di telecamere non porta bene. Non è andato bene a Landini: i il termine “cortigiana” che lui ripeterebbe con disinvoltura vuole dire “prostituta” e l’Accademia della Crusca lo ha bacchettato. Con il paragone tra Meloni e Gollum, Davide Faraone ha rimediato un liscio e busso dalla stessa premier. Ora arriva persino la campionessa italiana di cheerleading a mettere in riga la Maiorino circa le parole in aula dell’esponente pentastellata.

Parla la campionessa di cheerleading

Quando non si conosce bene il senso delle parole, meglio non usarle. Nell’immaginario collettivo, mutuato dagli Usa, le cheerleader sono quelle che sostengono la squadra di casa. “Ma quelle non sono vere cheerleader, per quanto mi riguarda non sono niente. In America quella è una categoria a parte e si chiama ‘side lines’. Le cheerleader agoniste non vanno a tifare nessuno”. Quindi secondo lei questa frase rivolta alla premier è stata offensiva? Risposta: “Direi semplicemente che è frutto di pura ignoranza quindi non me la prenderei”, ha risposto Sequani alla domanda dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Ricordiamo che la senatrice Maiorino è usa all’insulto roboante. E’ lei che definì il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “influencer prezzolato al servizio di Israele”.

Patetica ipocrisia

C’è del patetico nella violenza verbale che certi esponenti della sinistra stanno riversando su Giorgia Meloni in questi giorni. Non è critica politica ma insulto, dileggio, sessismo roba meschina. A parti invertite, ossia, se un linguaggio del genere fosse arrivato da destra, avremmo le piazze piene.