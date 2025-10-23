Meloni-Gollum, la premier ribalta Faraone: “Per il potere non farò mai quello che ho visto fare ad altri”. A Renzi e a Conte fischiano le orecchie (video)

"Lei non ha letto il libro"

“Faraone con il solito gargo mi ha paragonato a Gollum. Ma non ha letto il libro”. Così in un passaggio la premier replica a un improvvido paragone pronunciato dall’esponente di Italia Viva durante le comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo. Il capolavoro di Tolkien, Il Signore degli Anelli, è sempre protagonista, nel dibattito letterario e pure nelle Aule parlamentari, sia pure storpiato e frainteso dal parlamentare che pensava di fare un battutone, ma ha collezionato un brutta figura. “Temo che lei non abbia letto il libro, perché Gollum è la metafora di chi non riesce a fare a meno del potere. Stia tranquillo Gollum è la metafora di chi non riesce a fare a meno del potere. Stia tranquillo che io per mantenere il potere non sarò mai disposta a fare quello che ho visto fare a molti dei miei predecessori”.

Già, che faccia tosta. L’allusione è senza dubbio ai suoi predecessori, in primis Matteo Renzi, leader del partito di Faraone. E poi quel Conte 1 e 2, l’uno il contrario dell’altro, record di piroette e doppiezze politiche. Dunque nel dibattito sulle big tech, compare Gollum. Il parlamentare di Iv aveva apostrofato così la premier per evidenziare la sua presunta doppia personalità in merito aqd alcune posizioni espresse: «Giorgia Meloni pare riconoscersi sempre di più in Gollum. Sembra vittima di uno sdoppiamento di personalità in cui dimentica costantemente quello che fa rispetto a quello che ha detto in passato». Gollum, infatti, è un personaggio con una personalità sdoppiata, diviso tra il “buono” Sméagol, e il malvagio Gollum, incapace di trovare pace a causa della sua ossessione per l’Anello del Potere. Di certo la risposta se la ricorderà per un po’ Faraone. Il “dualismo” del personaggio letterario molte bene si addice a ben ben altri personalità ossessionate dall’Anello del Potere. Il consiglio all’esponente di Iv à quello di leggere il romanzo ed entrare nell’anima dei personaggi. Si accorgerà di ben altre somiglianze con Gollum…