Liberi dalla droga, liberi dalle paure, l’incontro di Roma organizzato da Gasparri e le storie di rinascita

Lunedi prossimo

Tra i presenti, Roccella, Mantovano, Don Coluccia, Cafiso: un momento di confronto importante per la lotta al consumo di stupefacenti

Si terrà lunedì 20 ottobre, dalle 14:30 alle ore 19.00 nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, su iniziativa del presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, il convegno ‘Liberi dalle droghe, liberi dalle paure – Per superare ogni forma di dipendenza’. L’evento in collaborazione con le associazioni ‘Scelgo la Vita’ e ‘Italia Protagonista’, affronterà i temi legati alle dipendenze da droghe con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, prevenzione e percorsi di recupero e reinserimento.

I panel contro la droga

Nel corso del primo panel, ‘No alla droga’, interverranno moderati dalla giornalista Emma Evangelista il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al contrasto all’uso delle droghe Alfredo Mantovano, Giampaolo Nicolasi della Comunità Incontro, Don Antonio Coluccia, il senatore Maurizio Gasparri, il medico legale e assessore alla Sicurezza della regione Lazio Luisa Regimenti, la giornalista Alessandra Arachi, autrice del libro ‘Lunatica’. Al secondo panel, affidato alla giornalista Lucia Licciardi, ‘Verso L’Indipendenza’, parteciperanno la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, il direttore di ACuDiPe Giuseppe Mammana, i senatori di Forza Italia Mario Occhiuto e Maurizio Gasparri, la psicologa Tamara Collu. Il terzo e ultimo panel, ‘Nuove e vecchie dipendenze’, sarà affrontato dal direttore generale Moige (Movimento italiano genitori) Antonio Affinita, il direttore editoriale di TEME Enza Colagrosso, Federico Tonioni, medico del Policlinico Gemelli e psichiatra esperto in nuove dipendenze, Francesco Innocenzi di Forza Italia Giovani e Roberto Cafiso, docente di Psicopatologie delle dipendenze. Modera la giornalista Ida Molaro. In apertura dei lavori i saluti istituzionali del presidente della Fondazione Italia Protagonista Renato Manzini.

Un’iniziativa importante

L’iniziativa di Maurizio Gasparri, da sempre attento al mondo delle dipendenze, assume particolare rilevanza non solo per la presenza di importanti esponenti politici. Ma anche per la qualità di relatori come Don Coluccia, un prete coraggioso che ogni giorno sfida i trafficanti di morte, e di Roberto Cafiso, un grande esperto delle dipendenze, membro del tavolo tecnico sulla salute mentale.