La Calabria al voto tra le certezze di Occhiuto e le promesse alla Cetto Laqualunque di Tridico: il centrodestra cerca il tris

Domani e lunedì prossimi

Il presidente uscente ha parlato di fatti concreti e tangibili mentre il suo avversario ha promesso di tutto compresa la cancellazione del bollo auto

La Calabria torna al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione. Non a scadenza naturale ma dopo le dimissioni del presidente uscente Roberto Occhiuto, per l’avviso di garanzia ricevuto a giugno. Occhiuto si è riproposto con l’intero centrodestra a sostegno più alcune liste civiche. Il suo avversario sarà Pasquale Tridico, ex presidente Inps, grillino, sostenuto, oltre che dai Cinquestelle, da Pd, Democratici e Progressisti, Avs, Casa dei Riformisti e una lista civica. Terzo incomodo, Francesco Toscano, esponente di Democrazia Sovrana e Popolare. Si vota domenica 5 dalle 8 alle 23 e lunedì 6 dalle 8 alle 15.

La concretezza di Occhiuto

Occhiuto ha fatto la campagna elettorale sul resoconto dei quattro anni di governo. Ha portato con sé un consuntivo importante e ha lanciato proposte fattibili: il reddito di merito, la borsa di studio per coloro che sceglieranno di rimanere nelle università locali, e il fondo di incentivo per quanti vorranno acquistare una casa in Calabria.

Le favole di Tridico

Pasquale Tridico ha proposto tutto il possibile: il reddito di dignità, 3.200 assunzioni nella sanità, la cancellazione del bollo auto. Senza indicare mai le fonti finanziarie da cui prenderebbe le risorse necessarie. Una sorta di Cetto Laqualunque che ha tentato ogni mossa pur di risalire, dopo che la media dei sondaggi ha dato in netto vantaggio il suo competitore.

Un’ultima settimana all’insegna dello scontro

L’ultima settimana ha fatto registrare scontri aspri tra i due contendenti con Tridico che è arrivato ad ipotizzare (smentito da Occhiuto) che il presidente uscente avesse ricevuto un altro avviso di garanzia. E’ uscita l’anima giacobina del Movimento, che ha soprasseduto sulle questioni di Matteo Ricci nelle Marche per poi strumentalizzare fatti giudiziari tutti da accertare.

“Sarò archiviato”

Sull’inchiesta per corruzione che lo riguarda Roberto Occhiuto è stato lapalissiano: “Sarò archiviato perché non ho commesso nulla di illecito”.

Il centrodestra cerca il tris

In Calabria il centrodestra è alla ricerca del tris, dopo la vittoria di Jole Santelli il 2020 e il successo dello stesso Occhiuto ad ottobre del 2021. Allora, il vicesegretario nazionale di Forza Italia superò il 54%.