Occhiuto infiamma Lamezia: “Abbiamo costruito una Calabria orgogliosa. Dal centrosinistra campagna da sciacalli”

Andiamo a vincere

Il pubblico delle grande occasioni per il grande giorno del centrodestra in Calabria dove si voterà il 5 e il 6. Grande attesa per la premier Giorgia Meloni, giunta assieme ai suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, Antonio De Poli, dell’Unione di centro, e Laura Castelli, di Sud chiama Nord, salgono per salire sul palco a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra in Calabria e presidente uscente. Ad attendere i leader della maggioranza a Lamezia Terme tantissime bandiere, quelle di Fratelli d’Italia certo, ma anche quelle di Forza Italia, di cui Occhiuto è anche vicesegretario nazionale, della Lega, di Noi moderati e dell’Udc, e persino quelle di Gioventù nazionale. A fare compagnia, invece, i molti sostenitori del centrodestra la voce di un calabrese doc: Rino Gaetano.

“Le elezioni delle Marche ci dicono qual è la vera forza del centrodestra- aveva esordito il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi- . Si possono mettere insieme campi larghi ma poi alla fine la politica con la P maiuscola che contraddistingue la nostra coalizione è responsabilità , fiducia. La sfida è dare risposte ai cittadini”. Il clima è alle stelle: “Dall’1-0 nelle Marche, ci sarà il 2-0 in Calabria. Avanti in questi ultimi giorni a vincere anche qui”.

Occhiuto: “Abbiamo costruito una Calabria orgogliosa”

Interviene il presidente uscente, Occhiuto. Cuore, passione e rivendicazione del lavoro svolto: “Nessuno ha la bacchetta magica, ma dico ai calabresi di cercare di ricordare com’era la Calabria quattro anni fa. In questi quattro anni abbiamo fatto molto di più che nei decenni precedenti. Abbiamo trovato una Calabria immobile e in quattro anni abbiamo costruito una Calabria orgogliosa e di cui si comincia a parlare bene nel Paese”. “Molto delle cose che abbiamo realizzato qui in Calabria – aggiunge- non avremmo potuto realizzarle senza chi attraverso il governo nazionale è stato vicino al governo regionale”. “Quando si governo bisogna farlo con coraggio, abbiamo riformato molti ambiti, abbiamo lavorato cercando di stabilizzare tutti i precari che abbiamo ereditato, non abbiamo aumentato il precariato. Questa regione ha mille risorse, mille potenzialità, io amo questa regione, non abbiamo mai taciuto i problemi, abbiamo sempre governato per affrontarli, e abbiamo dato la dimostrazione che questa regione può crescere”.

“Sulla sanità avversari sciacalli”

Il pubblico si infiamma. “Noi stiamo facendo una campagna onesta, mai contro il mio avversario”, ribadisce Occhiuto. Ma loro- dice riferendosi al centrosinistra- stanno cercando di rubare voti ai calabresi; facendo il giro degli ospedali e speculando sulla sofferenza di tanti calabresi in ospedale. Un modo miserevole di fare campagna elettorale, soprattutto quando questi giri li fanno con Conte, che – ha continuato mentre dalla piazza partivano fischi – è stato il presidente del Consiglio che ha nominato i commissari della sanità prima di me. Quando vanno negli ospedali è come se andassero nel luogo del suo delitto”. Una legnata pesantissima.

“Faremo la più grande riforma del sistema sanitario che la Calabria abbia mai visto”

Ora invece “tra qualche settimana usciremo dal commissariamento. E faremo la più grande riforma del sistema sanitario che la Calabria abbia mai visto: metteremo sotto un’unica azienda ospedaliera tutti gli ospedali, razionalizzeremo le spese”.