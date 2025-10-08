Immigrati, Giani si scopre di ‘destra’ e mette in imbarazzo Avs e Cinquestelle: “No ai Cpr in Toscana”

Verso le regionali di domenica

Il presidente uscente rinnega ciò che aveva detto prima e dice no agli immigrati, mentre i pentastellati aprono un nuovo fronte di polemica nel centrosinistra

A quattro giorni dalle elezioni regionali (domenica e lunedì prossimi), il presidente uscente della Toscana, Eugenio Giani, mette ancora una volta in imbarazzo il campo largo. E apre una fronda nel centrosinistra, soprattutto con i Cinquestelle e con Avs, dicendo no alla presenza dei centri per i rifugiati nella regione. Riscoprendosi di fatto di destra. Ma rinnegando quanto sosteneva in passato.

Le parole di Giani

‘La sentenza del Consiglio di Stato è un’importante notizia che conferma ciò abbiamo espresso quale criticità verso l’ipotesi dei Cpr in Toscana, a riprova che questo istituto deve essere radicalmente riformato eliminandone il profilo di un luogo di detenzione impropria che ha assunto nei fatti. Prima di questa profonda riforma smettiamo di parlare dei Cpr in Toscana”.

Ma in passato non la pensava così

In passato, però, Eugenio Giani era assolutamente favorevole ai Cpr, al punto di fiancheggiare la posizione della segretaria nazionale del suo partito, Elly Schlein. Oggi rinnega se stesso, aumentando le diffidenze nei suoi confronti a parte dell’elettorato di Avs e Cinquestelle.

Polemiche sull’aeroporto e campo largo morto

Le contraddizioni del campo largo vengono evidenziate dal no dei Cinquestelle all’espansione dell’aeroporto fiorentino di Peretola. Il deputato e responsabile regionale della campagna elettorale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, in una nota stigmatizza questa posizione.

“Se non avessimo già avuto la certezza del fallimento, ancor prima di nascere, del patto tra il presidente uscente Eugenio Giani e il Movimento 5 Stelle-dice Michelotti-, ce l’avremmo oggi, proprio grazie alla coordinatrice regionale toscana e candidata del M5S Irene Galletti. Prendiamo atto quindi, dopo che l’esponente pisana del partito di Giuseppe Conte ha rivendicato che continueranno ad ostacolare l’espansione dell’aeroporto fiorentino di Peretola. Un consiglio: non si dia ragione al centrodestra, perchè sapevamo da sempre che il campo largo in Toscana fosse solo una farsa per mantenere il potere. Come Fratelli d’Italia vogliamo una Toscana che sia fondata su infrastrutture efficienti e crescita. I cittadini sono stufi dei no a priori che, con Alessandro Tomasi presidente, saranno solo un ricordo”, sottolinea l’esponente di FdI.