Gaffe disastrosa di Giani, dice che la Toscana confina con la Lombardia. FdI lo fa nero: Tanta ambizione, poca geografia (video)

Lo scivolone imbarazzante

“Allora, la Toscana confina con la Liguria, con la Lombardia, Emilia Romagna, poi Marche…” Così parlò Eugenio Giani a “Un giorno da pecora” su Radio1. Ma come, presidente..la Lombardia? E lui, il governatore uscente, imbarazzatissimo, guarda i conduttori Geppi Cucciaro e Giorgio Lauro “Non c’è la Lombardia…? No, non c’è. Ma in quale Toscana vive il governatore uscente e candidato per il secondo mandato alla guida di una regione di cui conosce a stento i confini? Il video esilarante è stato diffuso e commentato dalla pagina Fb di FdI in modo ironico e scanzonato.

L’imbarazzo di Giani: “La Lombardia non c’è?…”

“Il presidente della Toscana amplia i confini regionali… fino alla Lombardia. L’ambizione non manca, la geografia un po’ sì”. E’ il commento che si legge sul profilo social di Fratelli d’Italia, dove viene pubblicato un video dell’intervento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che indica la Lombardia tra le regioni confinanti con la Toscana stessa. Insomma, una gaffe enorme del presidente della Regione Toscana e candidato del campo largo alle elezioni che si terranno fra una settimana, 12 e 13 ottobre. Il momento si fa esilarante quando ingenuamente Giani chiede: “La Lombardia non c’è?”. Dopo un attimo di indecisione, e assistito dai due conduttori, fa poi chiarezza e spiega il motivo dell’improvvida addizione: “Perché l’aspirazione…”. E Giorgio Lauro completa la frase: “È di confinare con la Lombardia”. Lo scivolone fa il giro dcl web.

