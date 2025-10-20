Il video controverso di Trump, sgancia letame dall’aereo sui manifestanti “No King”: putiferio sul web (video)

Risposta provocatoria

Un nuovo video pubblicato sui social da Donald Trump ha destato scalpore e fatto infuriare i progressisti americani. Nel girato, eseguito con l’intelligenza artificiale, il presidente americano viene ritratto come un pilota di “Top gun” mentre scarica letame contro i manifestanti di sinistra, altresì noti come “No King”. Ma da dove nasce il nome dei nuovi contestatori? Il nuovo movimento americano antagonista vuole evidenziare che l’America non ha alcun re e che Trump si stia comportando come un sovrano assolutista. Polemiche senza capo né coda, visto che The Donald non ha mai espresso la volontà di trasformare gli Usa in una monarchia. Ma soprattutto, sembra che i manifestanti di sinistra siano capaci di tutto pur di demonizzare il proprio avversario politico. E così Trump ha deciso di deriderli pubblicamente, con un video controverso che è diventato virale online e che ha sollevato critiche e risate.

Il video di Trump che scarica letame contro i manifestanti progressisti del movimento “No King”

Come ha riportato il New York post, una delle città prese di mira dal video satirico è proprio New York. Il leader dei Maga importuna i sostenitori del politicamente corretto, che su X sono corsi ai ripari chiedendo chiarimenti agli editorialisti. “Un giornalista potrebbe chiedere a Trump perché ha pubblicato un video di un’intelligenza artificiale in cui mi sganciava il letame sulla testa? Sarebbe fantastico grazie”, scrive qualcuno sul social di Elon Musk. Tra le altre palesi provocazioni presenti nel video c’è anche una corona posizionata sulla testa di Trump che guida l’aereo da guerra, tanto per sconvolgere ancor di più gli oppositori. Qualcuno si è scandalizzato per il gesto del presidente, ma quando è morto Charlie Kirk c’è addirittura chi è sceso in piazza per festeggiare. Almeno la destra è capace di rispettare i morti, mentre i sedicenti “antifa” hanno dimostrato tutto il contrario.