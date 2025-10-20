Il sondaggio Swg è un colpo secco per la sinistra, Fratelli d’Italia vola al 31 per cento. Sprofonda il M5S

Fiducia nel governo

Se si votasse oggi…Il solito “lancio” di Mentana del sondaggio Swg per il Tg di La7 vede ormai da anni una sola risposta: primo partito in vetta è Fratelli d’Italia che veleggia al 31 per cento netto, con un aumento dello 0,2 per cento rispetto alla rilevazione dello scorso lunedì. Dedicato ai gufi e a chi scredita in Europa il nostro Paese. Un altro lunedì di mal di fegato per la sinistra. La settimana inizia come meglio non si potrebbe per il centrodestra e per il primo partito della coalizione. Da tempo è così. Non c’è partita con il campo largo.

FdI e Pd aumentano, sprofondo M5S

Con l’aumento anche di Forza Italia al 7,9% (+0,1%) e un lieve calo della Lega all’8,5 per cento, il consenso per la coalizione di governo cresce trainata dal partito delle premier. Centrodestra col vento in poppa. Raggiunge il record del terzo esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Al dato temporale fa da corollario un triennio di risultati soddisfacenti di cui la premier si è dichiarata orgogliosa: “E’ la stabilità che ci rende affidabili e credibili”. Con il 31 per cento delle intenzioni di voto per FdI Swg si allinea con la rilevazione Ghisleri di qualche giorno fa, rafforzando il dato crescente per il partito della premier.

Per il partito di Conte è allarme rosso

Su versante opposto, ad un Partito democratico che cresce dello 0,2 per cento (22,1%) fa da contraltare un calo del M5S al 13,2 per cento (- 0,2%). Il partito di Conte è l’anello debole del campo largo: il sondaggio Swg lo dava in perdita dello 0,2 punti anche sette giorni fa. L’emorragia di consensi prosegue e l’effetto-Appendino travaglia non poco la stabilità del M5S, a un passo dallo sprofondo. Il che alla vigilia del voto in tre regioni importanti come Veneto, Campania e Puglia fa registrare un allarme rosso. Anche Avs, il partito di Bonelli e Fratoianni registra una frenata dello 0,2%, attestandosi al 6,6 per cento.

Più staccati gli altri partiti: Azione (2,9%), Italia Viva (2,3%), +Europa (1,8%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,7%. Mentana ha poi lanciato un altro sondaggio sulla politica internazio0nale che registra un 89% di italiani favorevoli all’accordo di pace siglato in Egitto.