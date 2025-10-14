Il sondaggio che gela il campo largo: FdI al 31%, il Pd vive di stenti, il M5S crolla. Bye bye sogni di gloria

Bruschi risvegli

A meno di 24 ore dall'illusione toscana, l'indagine di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta riporta il centrosinistra alla realtà: la "remuntada" resta una pia illusione

In due settimane FdI ha guadagnato quasi un punto percentuale, raggiungendo il 31%. A rivelarlo è il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, diffuso oggi. A meno di 24 ore dal voto in Toscana, insomma, i numeri riportano alla realtà il centrosinistra che si vedeva già lanciatissimo verso il governo della Nazione e che invece deve fare i conti con un centrodestra che non solo resta saldamente maggioranza, ma che cresce più del doppio rispetto a un’opposizione in affanno.

FdI cresce ancora e arriva al 31%, il Pd stenta e il M5S crolla

Nel dettaglio, FdI ha guadagnato lo 0,9% dall’ultima rilevazione, che risale al 29 settembre, confermandosi saldamente primo partito e allungando ulteriormente la distanza dal Pd. I dem, infatti, crescono solo dello 0,3%, fermandosi al 22,5%. Malissimo il M5S, che in due settimane perde l’1,6% e scende al 10,9%. Sale Forza Italia, che guadagna lo 0,4% e si attesta al 9% e resta sostanzialmente stabile la Lega, che registra una piccolissima flessione dello 0,1%, atterrando all’8,3%. Guadagnano qualcosa Avs, che con lo 0,5% in più arriva al 6,8%, e Italia Viva, che cresce dello 0,2% e va al 3,1%. Azione perde lo 0,1% e si ferma al 2,9%, +Europa cede lo 0,4% e va all’1,6%, Noi Moderati perde lo 0,2% e va allo 0,7%.

Il centrodestra cresce, il campo largo arretra

Complessivamente, dunque, il centrodestra, trainato da FdI, va al 49%, crescendo dell’1%, che invece è quanto perde il campo largo, che si ferma al 44,9%.