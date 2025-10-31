I contestatori di Fiano contestano anche il Secolo: “Non è stato un blitz antisemita”. Lo spiegassero agli ebrei italiani

Riceviamo una richiesta di rettifica del “Fronte della Gioventù Comunista – FGC” in persona del segretario nazionale e legale rappresentante, Lorenzo Lang, attraverso gli avvocati Tommasina Romano e Alessandro Mustillo.

«L’articolo a firma di Carlo Marini intitolato “Incredibile Fiano: subisce l’assalto antisemita dei giovani comunisti…” qualifica espressamente la contestazione effettuata all’onorevole Fiano come “assalto antisemita dei giovani comunisti”, accostando di conseguenza l’organizzazione da me rappresentata all’aggettivo “antisemita” con ciò arrecando un pregiudizio grave e irreparabile alla sfera dell’immagine della medesima che da sempre ha fatto della lotta all’antisemitismo e al rifiuto di ogni discriminazione razziale una base fondante e costitutiva del proprio credo ed agire politico.

Successivamente, sempre a firma di Carlo Marini è stato pubblicato un articolo intitolato «Sinistra antisemita, ecco le prove: il video dei pro-Pal comunisti che impediscono all’ebreo Fiano (Pd) di parlare», generando volutamente confusione tra le critica alle posizioni politiche dell’On. Fiano e l’antisemitismo con affiancamento apodittico e privo di qualsivoglia giustificazione del termine “antisemitismo” con la contestazione in atto, richiami al FGC e rimando all’articolo precedentemente indicato.

La contestazione in questione, peraltro come emerge chiaramente dalla dinamica, dagli slogan utilizzati e dai comunicati di rivendicazione politica che sono stati pubblicati sui canali ufficiali dell’organizzazione, ha avuto ad oggetto la posizione dell’onorevole Fiano e degli altri relatori sulla questione palestinese e sul recente conflitto, e non certo l’origine “razziale” “etnica” o il credo religioso dell’onorevole Fiano che è stato contestato per ciò che sostiene e non per ciò che è. Ne consegue che l’attribuzione dell’aggettivo “antisemita” alla contestazione e il suo accostamento al FGC non corrispondono ai principi di veridicità e continenza che informano il diritto di cronaca e quello di critica politica, rappresentando un’ingiustificata lesione dei diritti dell’organizzazione da me rappresentata».

Lorenzo Lang – segretario nazionale Fgc

Quanto accaduto all’università Ca’ Foscari è stato qualificato come intervento “antisemita” dallo stesso onorevole Emanuele Fiano in un’intervista al Corriere della Sera. Ha ribadito il concetto con parole ancora più dure Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma in un’intervista a La Stampa. Prima di scrivere al nostro giornale, il vostro distinguo tra antisemitismo e antisionismo dovete spiegarlo agli ebrei italiani.

C.M.