Roland Garros, Cobolli si allena con un tifoso aspettando la finalissima contro Zverev. L’Italia torna a sognare Parigi dopo 50 anni

Dove vedere il big match

Un’ora di allenamento leggero, per palleggiare (anche con un tifoso in delirio al quale ha regalato la palla) e non perdere il ritmo in vista della finalissima del Roland Garros con Alexander Zvedev. Flavio Cobolli si prepara così all’appuntamento più importante della sua giovane carriera. Un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava un sogno lontano. E che oggi è diventato realtà grazie a una crescita costante, costruita lontano dai riflettori e senza scorciatoie. Il tennista romano ha raggiunto l’ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti alla semifinale tutta italiana, che appunto non si è giocata. Per il tennis italiano è un’altra pagina straordinaria di una stagione unica. Per Cobolli è l’occasione per entrare definitivamente nell’élite mondiale e dimostrare che dietro il fenomeno Sinner esiste una generazione di talenti pronta a lasciare il segno. Comunque vada da lunedì 8 giugno, l’atleta romano farà compagnia a Jannik Sinner nella top ten del ranking Atp.

Cobolli si allena con un tifoso aspettando la finalissima del Roland Garros

A Parigi il romano ha mostrato il miglior tennis della sua vita. Partita dopo partita ha saputo reggere la pressione, superare momenti complicati e conquistare la fiducia necessaria per arrivare fino all’ultimo atto del torneo più prestigioso sulla terra battuta. Cobolli porta con sé la passione per la Roma, il legame con la famiglia e una personalità spontanea che lo ha reso uno dei volti più apprezzati del tennis azzurro. A Parigi l’Italia aspetta e sogna con lui. Perché le finali non si giocano, si vivono. Parigi ha già consacrato Cobolli. La rimonta contro Auger-Aliassime nei quarti e il percorso costruito sulla terra rossa francese lo hanno proiettato tra i grandi del circuito. Adesso arriva l’esame più difficile contro un giocatore che ha già disputato diverse finali Slam. E che considera questa probabilmente la migliore occasione della sua carriera per spezzare la maledizione dei Major. Sulla carta il favorito è il tedesco, certo. L’esperienza, il servizio e l’abitudine ai grandi palcoscenici pendono dalla sua parte. Ma il tennis insegna che le finali non si giocano con il ranking. E Cobolli arriva all’appuntamento con entusiasmo, gambe fresche e la leggerezza di chi non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare.

Tutta Italia ferma davanti alla televisione 50 anni dopo il trionfo di Panatta

Domenica alle 15 milioni di italiani si fermeranno davanti alla televisione. Cinquant’anni dopo il trionfo di Adriano Panatta, il Roland Garros può tornare a parlare italiano. Per Flavio Cobolli è la partita della vita. Per il tennis azzurro, l’ennesima occasione per confermare che questa è davvero un’età dell’oro.La finale tra Cobolli e Zverev è in programma domani, domenica 7 giugno alle ore 15. Sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv, ma anche in chiaro sul Nove. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.