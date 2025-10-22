Fastweb down, mattina critica in tutta Italia: a rischio anche i pagamenti aziendali. La compagnia: disservizio risolto alle 14

Internet in tilt

Fastweb down in tutta Italia dalla mattina di mercoledì 22 ottobre. La connessione Internet è saltata pressoché in tutta la penisola, da Bari a Milano, riguardando anche la Capitale, dove il disservizio ha colpito anche diversi enti pubblici e privati.

Secondo quanto riportato da Downdetector.it, si sono registrate oltre 35.000 segnalazioni in poche ore. Gli utenti segnalano impossibilità di connettersi alla rete fissa e malfunzionamenti della rete mobile, con difficoltà a navigare o utilizzare i principali servizi web.

Fastweb down: le cause del disservizio

Il problema ha riguardato anche altri operatori. Fastweb «informa che il disservizio che ha interessato la rete fissa nella mattina del 22 ottobre è stato risolto. L’evento è stato causato da un problema di risoluzione DNS, che ha temporaneamente impedito l’accesso ad alcuni servizi e siti web. I tecnici si sono attivati tempestivamente per la risoluzione del problema mettendo in campo tutte le misure di mitigazione necessarie per ripristinare la piena operatività. Già alle 14:00, la maggior parte dei clienti aveva visto i propri servizi di connettività fissa tornare a funzionare regolarmente. Una parte limitata dei sistemi interni ha richiesto interventi aggiuntivi, ora in fase di completamento. Fastweb si scusa per il disagio arrecato e conferma il proprio impegno nel garantire la massima affidabilità e continuità dei servizi».

Lunedì il blocco di Amazon Aws

Il caso di Fastweb down, a pochi giorni da un altro disservizio che il 20 ottobre ha riguardato i servizi di Amazon Web Services (Aws). L’estesa interruzione ha provocato disservizi a catena in numerosi settori, dai social media al commercio elettronico, passando per compagnie aeree e piattaforme finanziarie. Come ha ricostruito il “Wall Street Journal”, l’interruzione ha reso irraggiungibili per diverse ore siti