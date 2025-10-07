Due anni fa la strage del 7 ottobre, Hamas “festeggia” lanciando razzi da Gaza verso Israele

Il giorno della barbarie

Nel giorno in cui Israele ricorda le vittime dell’attacco del 7 ottobre 2023 e in Egitto si discute del piano di pace, questa mattina sono risuonate le sirene della guerra per un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza in direzione di Netiv HaAsara. Nel 2023, ricordano i media israeliani, anche Netiv HaAsara finì nel mirino dell’attacco. In un solo giorno, 859 civili israeliani, 278 soldati e 57 membri delle forze dell’ordine furono uccisi in località, kibbutz e basi militari nei dintorni della Striscia di Gaza. Nell’attacco al festival musicale, il Nova festival, a cui partecipavano all’incirca 3 000 giovani, furono uccisi 364 partecipanti e rapiti 44. Circa 250 persone, di cui circa 30 bambini, furono rapite e portate come ostaggi nella Striscia. Segnalati numerosi casi di stupri e violenze sessuali contro donne israeliane.

La strage del 7 Ottobre e il ruolo di Hamas

Cerimonie sono previste in varie città. La giornata è cominciata con un’iniziativa a Kfar Aza, riporta il Times of Israel. Alle 11 ora locale, le 10 in Italia, è previsto l’inizio di una cerimonia proprio dove due anni fa ci fu la strage al Nova festival. Alle 18 si terrà una commemorazione nel kibbutz Nir Oz. A Tel Aviv è in programma una cerimonia alle 21.30.

Intanto, riferisce il sito di notizie israeliano Ynet, centinaia di manifestanti si sono radunati fuori dalle residenze di alcuni ministri e parlamentari per chiedere un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza, che nel 2007 finì in mano a Hamas e il 7 ottobre 2023 dove sono scattate operazioni militari israeliane in risposta all’attacco. Vengono segnalate proteste davanti alle residenze di Miri Regev, Gideon Sa’ar, Yuli Edelstein e Ariel Kallner. Il sito di notizie riporta anche di altre manifestazioni in altre zone del Paese.

Tante le persone che continuano a radunarsi presso il sito del festival Nova, vicino al kibbutz nel sud di Israele di Re’im, in occasione del secondo anniversario del devastante raid compiuto fondamentalisti islamici guidati da Hamas il 7 ottobre 2023. Una cerimonia si terrà sul posto alle ore 11. Il festival musicale Nova si è tenuto nella zona di Re’im, vicino al confine con Gaza, nell’ambito delle celebrazioni per la festa di Sukkot del 2023. Nelle prime ore del mattino del 7 ottobre, i miliziani di Hamas hanno fatto irruzione nell’area del festival durante il loro attacco a sorpresa nel sud di Israele, uccidendo 378 persone e sequestrandone decine di altre.

Proseguono i colloqui a Sharm

Intanto a Sharm el-Sheikh, in Egitto, si attendono nuovi colloqui oggi dopo la presentazione del piano Trump “per la fine del conflitto a Gaza”, all’indomani del primo round di negoziati. I contatti continueranno anche oggi, riporta il giornale israeliano Haaretz, che rilancia notizie dell’egiziana Al-Qahera secondo cui dopo la conclusione del primo round di colloqui tra Hamas e i mediatori, Egitto e Qatar continuano a lavorare con entrambe le parti per la definizione di un meccanismo che consenta la liberazione degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza in cambio della scarcerazione di prigionieri palestinesi.

Il primo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas si è concluso in una “atmosfera positiva”, hanno riferito i media arabi. Non sono trapelati dettagli sui contatti che potrebbero andare avanti per giorni passati due anni dalla strage del 7 ottobre 2023 in Israele che ha fatto scattare le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza finita nel 2007 in mano a Hamas. Secondo la tv satellitare al-Jazeera, ieri è stata definita una roadmap per il proseguimento dei colloqui.