Droni sull’aeroporto di Monaco di Baviera: sospese tutte le attività e voli cancellati per 48 ore

Passeggeri bloccati

Continuano le operazioni di disturbo aereo in Europa. Dopo la Danimarca, la notte scorsa è stato il turno della Germania. Venerdì sera, L’aeroporto di Monaco di Baviera è stato costretto a chiudere nuovamente a seguito degli avvistamenti di droni. In una nota, la Sicurezza Aerea Tedesca (Dfs ndr) ha spiegato di aver “ridotto e sospeso preventivamente le operazioni di volo all’aeroporto di Monaco fino a nuovo avviso a causa di avvistamenti di droni non confermati”. Ma non è la prima volta, perché gli avvistamenti sono stati registrati anche giovedì, con la conseguente cancellazione di oltre 30 voli e il blocco di quasi 3.000 passeggeri.

Nuovo blitz dei droni all’aeroporto di Monaco: anche la Germania nel mirino delle intrusioni

La società che gestisce il sito di Monaco ha annunciato i disagi anche sul web, promettendo che verso le 7 sarebbero riprese gradualmente le operazioni di volo. A causa dell’intrusione dei droni, ci sono stati comunque dei ritardi per tutta la giornata. In seguito, il personale dell’aeroporto ha consigliato a tutti i passeggeri di “consultare il sito web della propria compagnia aerea per informarsi, prima di arrivare in aeroporto”.

L’allerta è finita, ma rimangono le problematiche legate ai voli

Secondo la Dpa, al momento le operazioni di volo sono riprese, anche se per due notti di fila l’aeroporto bavarese ha subito il blocco di tutte le attività. Si è trattato di misure precauzionali e di tutela. Un portavoce dello scalo aereo ha confermato che c’è stato un “aumento graduale” delle attività, come avevano già anticipato le autorità. Poi ha rinnovato l’invito a verificare lo stato dei voli prima di arrivare sul posto. In base ai dati diffusi dall’agenzia di volo, diversi trasferimenti hanno subito ripercussioni nonostante gli sviluppi positivi. Circa 6500 passeggeri hanno subito la cancellazione del volo e alcuni di loro hanno deciso di passare la notte in aeroporto, in attesa di ulteriori chiarimenti.