Auto piomba sui passanti a Varese: morta una 17enne, 3 feriti gravi. Fermato il conducente

La dinamica dell'incidente

Dramma nel Varesotto: una Fiat Panda avrebbe investito cinque giovani che camminavano lungo la statale del Verbano. Sul posto cinque elicotteri e decine di soccorritori

Sono ancora poco chiare le dinamiche del tragico schianto che, domenica 7 giugno, in provincia di Varese, ha portato alla morte di una 17enne e al ferimento di altri quattro giovani, alcuni in condizioni gravissime.

I cinque ragazzi sono stati travolti da un’auto lungo la strada statale 394 del Verbano, a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 nella zona compresa tra il Ronco delle Monache e la centrale idroelettrica di Roncovalgrande, uno dei tratti più frequentati del Lago Maggiore, soprattutto durante i fine settimana.

La Fiat Panda ha travolto cinque giovani

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda guidata da un uomo di 31 anni, che viaggiava in direzione Maccagno, avrebbe investito un gruppo di cinque ragazzi che stavano camminando a bordo strada. L’impatto è stato devastante.

La vittima, una ragazza di 17 anni residente nella zona secondo le prime informazioni, sarebbe stata sbalzata per diverse decine di metri. Per lei non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso. Feriti anche altri quattro giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Tre di loro versano in condizioni particolarmente gravi.

Cinque elicotteri e maxi operazione di soccorso

La gravità dell’incidente ha fatto scattare una massiccia mobilitazione dei soccorsi. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia ha inviato sul posto numerosi mezzi in codice rosso, il livello massimo di emergenza. Sono intervenuti diversi equipaggi del 118, automediche e ambulanze della Croce Rossa, della Padana Emergenza di Luino e della Sos di Cunardo. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche cinque elicotteri di soccorso.