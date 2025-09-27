Ancora droni sull’Europa: sorvolata la più grande base militare della Danimarca. «È un attacco ibrido»

Indagini in corso

Copenaghen mercoledì e giovedì ospiterà un vertice dell'Unione Europea che riunirà i capi di governo. Anche la Norvegia parla di "possibili nuovi avvistamenti" sulla sua più grande base militare

Alcuni droni hanno sorvolato la più grande base militare della Danimarca. È accaduto ieri sera, come annunciato dalla Polizia. “Posso confermare che abbiamo avuto un episodio intorno alle 20.15 – ha spiegato all’Afp l’ufficiale Simon Skelsjaer – e che è andato avanti per diverse ore. Uno o due droni sono stati visti all’esterno e sopra la base aerea di Karup, ma non li abbiamo abbattuti”. Nelle ultime ore, i velivoli non identificati, hanno sorvolato anche altre basi militari danesi, come ha spiegato un portavoce dell’esercito. Al momento, le forze dell’ordine hanno confermato la cooperazione con i militari nelle indagini. Il nuovo sorvolo desta particolare preoccupazione anche alla luce del fatto che Copenaghen mercoledì e giovedì ospiterà un vertice dell’Unione Europea che riunirà i capi di governo.

Droni sulla più grande base militare della Danimarca

Da quanto emerso, in mattinata anche la Norvegia stava indagando su “possibili avvistamenti di droni” nei pressi della sua più grande base militare, Orland, dove sono parcheggiati i suoi caccia F-35.

Recentemente, anche l’aeroporto di Aalborg, a nord della Danimarca, è stato chiuso dopo l’interferenza di alcuni droni. Anche nelle regioni di Esbjerg, Sonderborg e Skrydstrup si sono verificate interferenze simili. Ultimamente anche l’aeroporto di Copenhagen è stato costretto a chiudere per 4 ore a causa della presenza di droni nel cielo e il primo ministro Mette Friedriksen non ha escluso il coinvolgimento della Russia nei fatti.

Le autorità: “Un attacco ibrido”

Come ha precisato anche il commissario Skelkjaer, la base militare di Karup ospita tutti gli elicotteri delle Forze Armate, condivide le piste con l’aeroporto civile di Midtjylland. Anche quest’ultimo sito è stato chiuso brevemente senza ripercussioni per i voli, che non erano previsti a quell’orario. Secondo le autorità danesi, le incursioni dei droni sono un attacco ibrido e nell’ultima settimana il primo ministro Frederiksen ha spiegato che questi fenomeni rappresentano “un grave attacco alle infrastrutture danesi”. Incidenti simili si sono verificati ultimamente anche in Svezia, dove due droni sono stati individuati mentre sorvolavano l’arcipelago di Kalkrona. Vale lo stesso per la Norvegia, che ha dovuto chiudere l’aeroporto di Oslo per tre ore a causa della presenza di velivoli non identificati.