Dramma a Roma, bambino di 11 anni si sporge dal balcone per salutare la sorellina e precipita nel vuoto: è gravissimo

Tragica fatalità

Il ragazzino si sarebbe sporto troppo perdendo l'equilibrio e cadendo dal terzo piano. Arrivato all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù in codice rosso, il piccolo versa in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione

Succede tutto all’improvviso, nel giro di pochi, drammatici istanti quando sono le 11.30 della mattina. Un momento come tanti, gesti fatti chissà quante volte, ma che oggi sono culminati in tragedia: quella che ha investito una famiglia residente in zona Tiburtina della capitale, dove un bambino di 11 anni, è precipitato nel vuoto dal terzo piano del balcone di casa.

E ora il piccolo, soccorso tempestivamente dai sanitari del 118 che, dopo averne stabilizzato i parametri vitali, lo hanno portato in codice rosso all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù dove il piccolo, intubato, è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva.

Roma, si sporge dal balcone e precipita dal terzo piano: in rianimazione bambino di 11 anni

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente il bambino, che era in casa con la madre, poco prima di mezzogiorno avrebbe visto la sorellina uscire di casa e, volendola seguire con lo sguardo e salutarla, si sarebbe sporto troppo dalla finestra, perdendo l’equilibrio e precipitando al suolo. E con i soccorsi sono arrivati tempestivamente anche le forze dell’ordine che hanno ascoltato la madre del piccolo per accertare e definire con precisione la dinamica di quanto accaduto ed escludere eventuali responsabilità.