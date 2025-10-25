Corse clandestine a Roma: la carambola uccide una 20enne sulla Colombo, gravi altri tre giovani

Indagano i carabinieri

Una ragazza di 20 anni morta e altre tre persone gravemente ferite. È il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, in zona Garbatella a Roma. È successo intorno alle 22, quando due auto, una Bmw e una Mini, per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate all’altezza di piazza dei Navigatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dai veicoli quattro giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni.

La vittima si chiamava Beatrice Bellucci, 20 anni. La ragazza, residente all’Infernetto, a pochi chilometri dal luogo della tragedia, era una studentessa universitaria, appassionata di volley e grande tifosa della Roma calcio.

L’ipotesi delle corse clandestine

La 20enne, che si trovava a bordo della Mini, è deceduta subito dopo il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Rimaste ferite e trasportate in codice rosso in ospedale anche le altre 3 persone a bordo delle due auto, due ragazzi e una ragazza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per la messa in sicurezza dell’area e le necessarie chiusure della strada per consentire i rilievi. Sono in corso le indagini da parte dei vigili urbani del gruppo Mare per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Beatrice Bellucci viaggiava su un’auto estranea alla gara di velocità

Potrebbe esserci stata una gara tra auto alla base dell’incidente. Dai primi accertamenti, sembra che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad alta velocità – forse in una gara con un altro veicolo – e ha urtato quella su cui si trovava la vittima che procedeva in quel momento sulla stessa carreggiata ed è finita poi contro un albero sullo spartitraffico. La ragazza si trovava sul sedile del passeggero e, a causa delle gravi ferite, è morta in ospedale.

Su via Cristoforo Colombo la morte di Francesco Valdiserri

Non molto distante dall’incidente di questa notte, aveva perso tragicamente la vita Francesco Valdiserri. Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre del 2022 in quel momento il 19enne stava percorrendo a piedi via Cristoforo Colombo assieme ad un amico quando venne travolto alle spalle (al punto che non riuscì neppure a vederla arrivare) da Suzuki Swift che poco dopo si schiantò contro un palo della luce interrompendo la sua folle corsa; mentre fu l’amico a lanciare il primo allarme.