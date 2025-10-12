Columbus Day, Trump ripara le statue del navigatore devastate perché “razziste”. Meloni: “Italia-Usa mai così uniti”

La ricorrenza

Nel giorno dei festeggiamenti del “Columbus Day”, gli eventi dedicati al navigatore genovese, il primo a “scoprire” le Americhe nel 1492, il presidente Donald Trump segna un passo decisivo verso il ritorno alla valorizzazione di questo simbolo di unione tra Italia e Usa. L’amministrazione americana ha deciso di dare nuova vita alle statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti. Dopo essere state vandalizzate e decapitate nel 2020, divenendo il centro della battaglia culturale scoppiata in seguito all’uccisione di George Floyd, ora le statue sono in via di riparazione e ristrutturazione pronte a essere di nuovo esposte, anche se in luoghi meno simbolici delle piazze che hanno occupato nelle maggiori città americane, da Richmond a Boston. Lo riporta il New York Times. La loro rinascita è legata a Donald Trump, che ha di recente firmato una proclamazione per rilanciare il Columbus Day, che cade il 13 ottobre, come festività federale. “Italiani, siamo tornati”, ha detto Trump poco dopo la firma nei giorni scorsi.

Il presidente vorrebbe Colombo anche nel Giardino degli eroi americani che vuole allestire, nonostante la controversia che si è scatenata intorno al navigatore italiano, colpevole per molti di crimini contro i nativi americani.

Columbus day, il messaggio di Giorgia Meloni agli Usa

“Oggi si celebra la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo, istituita nel 2004 per onorare uno dei più grandi italiani di cui l’Italia può fregiarsi. Con il suo straordinario viaggio di 533 anni fa, Colombo ha dato al mondo un altro mondo. Concepì un’avventura che nessun altro prima di lui aveva immaginato. Navigò verso Occidente, oltre i confini del mondo all’epoca conosciuto. Un ‘nuovo Ulisse’, che non fece naufragio ma che riuscì in una delle imprese più gloriose di tutti i tempi. Impresa che ha segnato il passaggio dal Medioevo all’Età Moderna, riscritto la geografia e cambiato le relazioni politiche, culturali ed economiche tra i popoli”, ha detto la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione in occasione della Giornata nazionale di Cristoforo Colombo.

“Il viaggio di Colombo -sottolinea Meloni- ha gettato le fondamenta di quel legame indissolubile che unisce le due sponde dell’Atlantico, Europa e America, e che rappresenta il nucleo di ciò che definiamo Occidente. Non uno spazio fisico o geografico, ma un sistema di valori che vogliamo difendere e preservare. La nostra missione non è abbattere le statue del passato e cancellare gli eroi che hanno plasmato la nostra identità, ma aggiungere a quella storia le nostre statue e i nostri eroi, con orgoglio e umiltà.Oggi rivendichiamo la nostra identità e lavoriamo per rafforzarla, perché senza quella identità non possiamo tornare grandi e restituire all’Occidente il suo ruolo nel mondo”.

“Oggi Colombo -rimarca- viene ricordato in molte Nazioni nel mondo, a partire dagli Stati Uniti. Il grande navigatore genovese è l’origine dei legami che uniscono il popolo italiano al popolo americano. Legami oggi più solidi che mai, anche grazie al prezioso contributo della comunità italo-americana allo sviluppo, alla prosperità e alla forza degli Stati Uniti. Difendere e celebrare Colombo significa difendere e celebrare la nostra identità profonda e ciò che ci rende, nel mondo, così amati, apprezzati e rispettati”, conclude il premier.