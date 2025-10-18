Choc a Perugia, 20enne trovato morto nel parcheggio dell’università: ucciso con un fendente alla gola

Notte di sangue

Ancora una vita spezzata, un ragazzo accoltellato alla gola e ritrovato cadavere nei pressi della facoltà di Economia, probabilmente vittima di una rissa tra due gruppi di ragazzi scaturita per futili motivi all'uscita di un locale. Al momento gli inquirenti escludono la pista della droga o moventi legati all'ambito universitario

Perugia si risveglia nel sangue. Un ragazzo poco più che ventenne, un italiano di origini albanesi, è morto nella notte per una coltellata alla gola. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel parcheggio della facoltà di Economia. Sul posto, una volta allertati, sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118 che, dopo inutili tentativi di rianimazione, hanno chiamato i poliziotti ora impegnati in rilievi e riscontri. Sul caso indaga la Procura per omicidio ma, a quanto risulta al momento, il delitto non sarebbe legato al mondo universitario. E neppure a quello della droga. L’ipotesi che viene seguita è invece quella di una lite tra due gruppi di giovani.

Sangue a Perugia, giovane accoltellato alla gola nel parcheggio universitario

Di più. Sembra che all’origine della tragedia possa esserci una violenta lite notturna, degenerata nell’epilogo fatale. Un dramma che si è consumato in una delle città universitarie per eccellenza, Perugia, a notte inoltrata. Il corpo esanime del giovane, riverso nel suo sangue, giaceva sull’asfalto di un parcheggio dell’ateneo della zona di Via Pascoli, adiacente alle facoltà di Economia e Matematica, quando i soccorsi sono arrivati, senza purtroppo poter fare più nulla per il giovane, ucciso con un fendente alla gola che non gli ha dato scampo.

Accoltellato alla gola: gli inquirenti escludono al momento moventi legati a droga o università

La vittima, un giovane italiano di origini albanesi e residente nelle Marche (nell’area di Fabriano), è stato trovato senza vita intorno alle ore 4 di questa mattina (sabato 18 ottobre ndr). Le prime ricostruzioni e i rilievi della Polizia, che indaga per omicidio sotto il coordinamento della Procura di Perugia, escludono per ora motivazioni legate al contesto della droga o all’ambiente accademico. La tragedia, secondo le prime testimonianze raccolte, sarebbe scaturita da un banale alterco, presumibilmente per «qualche parola di troppo», sfociato in una rissa tra due comitive all’uscita di un locale a fine serata.

L’ipotesi seguita dalla Procura è quella di una lite tra due gruppi di ragazzi

La colluttazione, che potrebbe essere cominciata all’interno del locale, e poi degenerata all’esterno nel piazzale universitario, è drammaticamente culminata nell’accoltellamento. In un fendente che non ha lasciato scampo alla vittima. I soccorritori, immediatamente chiamati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli investigatori sono ora impegnati nella serrata caccia ai responsabili. Le indagini si concentrano sull’analisi delle dichiarazioni dei ragazzi presenti. E, soprattutto, sull’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area. L’obiettivo è quello di identificare in modo inequivocabile i membri del gruppo “antagonista”, e definire ogni dettaglio della drammatica sequenza che ha portato alla morte, terribile, del giovane.