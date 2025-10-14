Bufera sul tg3, giornalista choc: “L’Italia potrà eliminare Israele, almeno sul campo”. Violenze pro Pal fuori dallo stadio

Calcio e odio antisemita

Bufera sul Tg3 per il servizio sulla partita di calcio Italia-Israele, già al centro di polemiche e strumentalizzazione. In chiusura arriva il fuor d’opera del giornalista. “L’Italia avrà la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo”, ha detto testualmente. Uno scivolone maldestro, una frase inquietante che la dice luce sul clima antisemita alimentato da cattivi maestri e stampa militante. Un riflesso pavloviano, forse. Ancora più grave visto che la performance è andata in onda su una rete del servizio pubblico nazionale.

Italia-Israele: la frase choc del giornalista del tg3

Intanto dentro e fuori lo stadio di Udine, come da copione, si registrano momenti di tensione tra i pro Pal e le forze dell’ordine. Pochi minuti prima del fischio d’inizio del match in cui gli azzurri di Gennaro Gattuso affrontano Israele nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, i ‘bravi ragazzi’ dei centri sociali sfidano gli agenti costretti a schierarsi e a respingere i tentativi di sfondamento. Alcuni manifestanti pro-Pal, giunti in corteo in piazza Primo Maggio, hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per raggiungere l’impianto sportivo. Una volta respinti, i manifestanti si sono diretti verso un altro possibile varco. Lanciati petardi contro la polizia, che ha risposto con idranti e lacrimogeni. Prima dell’inizio del match, si sono levati fischi all’inno israeliano, in parte coperti dagli applausi.

FdI: frasi imbarazzanti, la Rai intervenga e sanzioni

Tra i primi a commentare la frase choc dell’inviato Rai Francesco Speranzon, senatore di FdI e membro della commissione di Vigilanza. “Le dichiarazioni in diretta di un giornalista, durante il Tg3, sono imbarazzanti e sintomo di un clima irragionevole messo in atto da certa stampa”, ha dichiarato. “Quanto affermato durante il servizio da Udine in vista della partita Italia-Israele è pericoloso e vergognoso allo stesso tempo. Una frase infelice e inopportuna che si commenta da sola. Accusano che una misteriosa Telemeloni voglia imporre la censura in Rai, ma è evidente che il problema sia da tutt’altra parte”. Anche Francesco Filini di FdI giudica inaccettabili le parole del giornalista Rai e annuncia un’interrogazione.

Bignami: parole gravissime, propaganda pro Pal in Rai

Durissimo il giudizio di Galeazzo Bignami capogruppo di FdI alla Camera. “Il giorno dopo aver assistito ad una delle pagine più belle della storia recente, quella di un processo di pace che si sta avviando nella Striscia di Gaza, è assurdo assistere a un servizio del Tg3 sulla partita di calcio Italia-Israele dove in chiusura il giornalista si augura che la nostra nazionale elimini “almeno sul campo Israele”. Parole gravissime – continua Bignami – che non hanno alcuna logica se non quella della propaganda pro-Pal che per troppe settimane abbiamo sentito nelle piazze e attraverso gli esponenti della sinistra. Mi auguro che l’Azienda intervenga con fermezza e che chiarisca quanto accaduto.