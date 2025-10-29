Branco di macachi diretto in laboratorio fugge da un camion: uccisi tutti a colpi di pistola dai poliziotti americani (video)

"Pericolo virus"

Paura e delirio in Mississipi, dopo che un camion pieno di scimmie infette si è ribaltato in autostrada, a nord di Heidelberg. Dopo l’impatto, le casse di legno che contenevano la specie macachi rhesus si sono rotte, facilitando la fuga dei primati. Per loro la libertà è durata poche ore visto che, come ha spiegato lo sceriffo della contea di Jasper, sono stati abbattuti tutti tranne uno. Gli agenti sono sulle sue tracce perché, come riporta il New York post, l’esemplare in fuga è infettato da Covid, herpes ed epatite “C” come i suoi simili.

Peraltro, le autorità hanno evidenziato che le scimmie fuggite e poi uccise erano pericolose e aggressive. Sui contenitori rovesciati si leggeva la scritta “animali vivi”, ma non è ancora noto il numero di macachi trasportati dal tir. Il guidatore, che ha parlato con i soccorritori dopo l’incidente, ha spiegato di aver indossato vestiti particolari per evitare la contaminazione.

I macachi rhesus, abbattuti dalle forze dell’ordine per motivi di sicurezza, provenivano da un centro di ricerca della Tulane university. Lo sceriffo ha esortato le persone a chiamare il 911 per le emergenze in caso di avvistamento del primate sopravvissuto e di tenersi il più lontano possibile da lui. I macachi “possono trasmettere malattie trasmissibili all’uomo, tra cui la tubercolosi”. A riferirlo è stata la vice presidente del Peta Kathy Guillermo, che si occupa del trattamento etico degli animali. Poi ha aggiunto: ” Il Tulane National Primate Research Center, da dove queste scimmie sono state trasportate in camion, ha sperimento epidemie di agenti patogeni mortali per l’uomo nella sua colonia di scimmie“.

Il centro universitario ha provato a smentire le voci sulla pericolosità delle scimmie, affermando che queste ” appartengono a un’altra entità e non sono infettive. Stiamo collaborando attivamente con le autorità locali e invieremo un team di esperti nella cura degli animali per fornire assistenza, se necessario”.