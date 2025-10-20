Bolzano, primo morto per overdose di nitazeni, un arresto. Più potente del Fentanyl

Fondamentali i rilievi dei Ris

Un 29enne è stato arrestato dopo la morte di un operaio di 28enne di Brunico, vicino a Bolzano, che era deceduto a settembre 2024 per un’0verdose di nitazeni. Si tratta di un nuovo e potentissimo oppioide sintetico. La notizia è emersa ora con l’operazione dei carabinieri che, a seguito delle investigazioni, sono riusciti a individuare l’uomo che avrebbe ceduto la droga alla vittima. Inoltre i militari, coordinati dalla procura di Bolzano, hanno sequestrato diversi plichi postali contenenti gli oppioidi sintetici nitazeni, comprati online con criptovalute e indirizzati al 29enne arrestato lo scorso 13 ottobre. La droga era stata spedita da diversi paesi europei. Al momento, il 29enne arrestato lo scorso 13 ottobre è indagato per l’ipotesi di morte come conseguenza di un altro reato.

Morto un 28enne per overdose da oppiodi nitazeni: arrestato un uomo nell’indagine

Nel corso delle investigazioni sono stati fondamentali gli accertamenti dei Ris di Roma, da cui è emerso che nel sangue della vittima c’era la protonitazepina. Dunque, la presenza di quest’oppioide sintetico ha indotto a pensare che la vittima avesse assunto basse quantità dello stupefacente prima di morire, considerando che la sostanza era stata trovata anche nel frammento di alluminio vicino al cadavere. Stiamo parlando di una droga che, anche a basse concentrazioni, può fortemente provocare un’overdose. Anche secondo i recenti studi scientifici, risulta che l’assunzione è collegata ad una significativa alterazione dell’attività elettrica cardiaca con aritmie e che questa risulta essere compatibile con la causa di morte del soggetto.

Cos’hanno sequestrato i militari

Nei plichi postali, oltre ai nitazeni, i militari hanno trovato e sequestrato anche dosi di fentanyl e ossicodone provenienti dalla Grecia e dalla Polonia. Infine, nel corso dell’investigazione, è stato effettuato l’arresto di un 27enne a cui l’indagato aveva ceduto 5 panetti di hashish dal peso totale di 500 grammi.