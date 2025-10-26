Bimba di 14 mesi salvata dai poliziotti con una corsa nel traffico, Meloni ringrazia Jacopo e Gaia: “Eroi!”

che rischiava di soffocare, l’auto che si lancia nel traffico con i genitori che si fiondano verso il più vicino ospedale, ma il traffico li rallenta, fino a quando il padre non si rivolge a una volante della Polizia, che alla fine salverà la bambina. E’ accaduto qualche giorno fa a Roma, lungo la via Tiburtina. Due agenti della polizia di Stato, Jacopo e Gaia i nomi, in servizio al commissariato Sant’Ippolito, hanno notato una macchina ferma al semaforo, con il clacson che suonava disperatamente e il traffico bloccato. Capiscono subito la gravità della situazione e, senza perdere un secondo, accendono sirene e lampeggianti e aprono un varco nel traffico scortando l’auto del papà. In meno di tre minuti la bimba è nelle mani dei medici che riescono a liberarle le vie respiratorie”. Un piccolo grande miracolo, realizzato, come spesso accade, dalle nostre forze dell’ordine. Una vicenda che non è sfuggita alla premier Meloni Il panico, una bambina di soli 14 mesi, ma il traffico li rallenta, fino a quando il padre non si rivolge a una volante della Polizia, che alla fine salverà la bambina. E’ accaduto qualche giorno fa a Roma, lungo la via Tiburtina., in servizio al commissariato Sant’Ippolito, hanno notato una macchina ferma al semaforo, con il clacson che suonava disperatamente e il traffico bloccato. Capiscono subito la gravità della situazione e, senza perdere un secondo, accendono sirene e lampeggianti e aprono un varco nel traffico scortando l’auto del papà. I. Un piccolo grande miracolo, realizzato, come spesso accade, dalle nostre forze dell’ordine. Una vicenda che non è sfuggita alla premier Meloni , che su Fb ha commentato. “ Finale felice. La bimba si salva e i genitori, tra le lacrime, ringraziano Gaia e Jacopo con un abbraccio pieno di gratitudine. Eroi!”.

La corsa contro il tempo per salvare la piccola Alice si è conclusa dunque nel modo migliore. La bambina è arrivata al policlinico Umberto I, dove ha ricevuto le cure necessarie. Nei giorni successivi, passata quella notte di grande spavento, i due agenti hanno di nuovo incontrato la piccola Alice, in un momento di grande commozione per tutti.