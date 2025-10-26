Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Bimba di 14 mesi salvata dai poliziotti con una corsa nel traffico, Meloni ringrazia Jacopo e Gaia: “Eroi!”

Il lieto fine

Bimba di 14 mesi salvata dai poliziotti con una corsa nel traffico, Meloni ringrazia Jacopo e Gaia: “Eroi!”

Cronaca - di Marta Lima - 26 Ottobre 2025 alle 19:26

Il panico, una bambina di soli 14 mesi che rischiava di soffocare, l’auto che si lancia nel traffico con i genitori che si fiondano verso il più vicino ospedale, ma il traffico li rallenta, fino a quando il padre non si rivolge a una volante della Polizia, che alla fine salverà la bambina. E’ accaduto qualche giorno fa a Roma, lungo la via Tiburtina. Due agenti della polizia di Stato, Jacopo e Gaia i nomi, in servizio al commissariato Sant’Ippolito, hanno notato una macchina ferma al semaforo, con il clacson che suonava disperatamente e il traffico bloccato. Capiscono subito la gravità della situazione e, senza perdere un secondo, accendono sirene e lampeggianti e aprono un varco nel traffico scortando l’auto del papà. In meno di tre minuti la bimba è nelle mani dei medici che riescono a liberarle le vie respiratorie”. Un piccolo grande miracolo, realizzato, come spesso accade, dalle nostre forze dell’ordine. Una vicenda che non è sfuggita alla premier Meloni, che su Fb ha commentato. “Finale felice. La bimba si salva e i genitori, tra le lacrime, ringraziano Gaia e Jacopo con un abbraccio pieno di gratitudine. Eroi!”.
La corsa  contro il tempo per salvare la piccola Alice si è conclusa dunque nel modo migliore. La bambina è arrivata al policlinico Umberto I, dove ha ricevuto le cure necessarie. Nei giorni successivi, passata quella notte di grande spavento, i due agenti hanno di nuovo incontrato la piccola Alice, in un momento di grande commozione per tutti.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Marta Lima - 26 Ottobre 2025