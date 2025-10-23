Assalto a un hotel che ospita richiedenti asilo: cittadini infuriati per uno stupro su una bambina commesso da un migrante (video)

A Dublino

Rivolta, auto incendiate, pietre contro la polizia. Ventitré persone sono state arrestate a Dublino dopo gli scontri durati ore le forze dell’ordine irlandesi. Centinaia di manifestanti si sono radunati vicino all’ingresso di un hotel che ospita richiedenti asilo in una zona a ovest della capitale, l’hotel Citywest, dopo una presunta aggressione sessuale ai danni di una bambina di 10 anni avvenuta nelle vicinanze nelle prime ore di lunedì. Un uomo di 26 anni, le cui generalità non sono state diffuse per le norme che si applicano ai casi di violenza sessuale nella Repubblica d’Irlanda, è comparso in tribunale martedì con l’accusa di aver commesso il presunto episodio. Sarebbe un richiedente asilo. Sei arresti erano già stati effettuati durante i disordini di martedì sera quando la polizia aveva promesso una “risposta decisa” se la violenza fosse continuata. La vittima, al momento dei fatti, era sotto tutela dello Stato.

Migranti all’assalto della polizia a Dublino: il video

Il primo ministro Micheál Martin ha parlato di «un fatto estremamente grave e molto serio». Davanti al Parlamento ha riconosciuto la «rabbia e la preoccupazione» diffuse nel Paese, ma ha anche ricordato che «lo Stato ha il dovere di proteggere la bambina e allo stesso tempo di impedire che l’odio prenda il sopravvento». Negli ultimi anni episodi simili hanno scosso anche il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, dove le proteste anti-migranti hanno preso di mira hotel per richiedenti asilo. Martedì scorso un primo gruppo di manifestanti aveva già incendiato un furgone della polizia. Le autorità avevano promesso una «risposta decisa» a nuovi episodi di violenza, e così è stato.