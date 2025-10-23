Arrendersi mai: Putin ordina di ammazzare con i droni i soldati russi costretti alla resa. Un video svela l’orrore

La rivelazione

La scena ripresa dall’alto è agghiacciante: un soldato russo, costretto ad alzare le braccia di fronte ai soldati ucraini, quindi non un disertore ma un combattente ormai senza alternative, viene fatto saltare in aria da un drone russo. Il video diffuso su Telegram non lascia spazio alle interpretazioni. Il “Daily Mail” – che ha pubblicato il video – descrive un militare che sembra essere una telecamera di sorveglianza aerea mentre cammina lungo una strada deserta. Quando alza le mani, forse per uno stop arrivato dal fronte avverso, viene colpito e nel video si vede salire del fumo. Su Telegram, il comando ucraino ha scritto: «Invece di permettere al proprio militare di sopravvivere, l’operatore del drone nemico ha sganciato una bomba su di lui, ponendo fine all’istante alla vita del soldato che cercava di arrendersi. Questo episodio è un’ulteriore prova che il nemico non attribuisce alcun valore alla vita dei propri uomini ed è disposto a compiere azioni crudeli pur di nascondere i segni di riluttanza a combattere tra le proprie truppe», scrivono gli ucraini. Propaganda? Le immagini sono chiare, come si arrivi alla resa meno. I media ucraini hanno riferito che episodi simili si sono già verificati, sostenendo che la Russia utilizza i droni per impedire ai suoi soldati di disertare. Putin non ammetterebbe alcuna resa, volontaria o sotto minaccia.

Soldato russo colpito dal drone russo: il video