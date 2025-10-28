Anziano in carrozzina investito e ucciso da un suv a Milano: alla guida il portiere dell’Inter, Martinez

La tragedia

Sull'accaduto indaga per omicidio stradale la procura della Repubblica di Como

Josep Martinez. Nonostante l'intervento dei soccorsi, compresi elisoccorso, ambulanza e carabinieri, per l'anziano è stato constatato il decesso sul posto. Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi. Alle 9.45, in via Bergamo a Fenegrò in provincia di Como, nelle vicinanze di Appiano Gentile, un uomo di 81 anni, in carrozzina elettrica, è stato investito da un'automobile. Alla guida del suv c'era il secondo portiere dell'Inter

Martinez sotto choc

Martinez, 27 anni, non ha riportato ferite ma era in stato di choc. I militari della compagnia di Cantù stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.

L’uomo potrebbe avere cambiato direzione

Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo sulla carrozzina potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione, non si esclude il malore, tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore che ha subito prestato soccorso all’anziano. La strada in cui è avvenuto l’incidente è a una corsia per senso di marcia, senza spartitraffico, e ai lati vi sono altre due piccole corsie delimitate da una linea continua gialla.

Chivu annulla la conferenza stampa

L’allenatore dell’Inter, Christian Chivu, ha annullato in segno di lutto la conferenza stampa pre-partita in vista del turno infrasettimanale di domani contro la Fiorentina. Ovviamente, Josep Martinez non sarà convocato per la gara contro i viola.

Chi è Joseph Martinez

Spagnolo di 27 anni, Martinez gioca dalla scorsa stagione nell’Inter, che lo ha prelevato dal Genoa. Riserva di Yann Sommer, ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio 2025 ha invece debuttato in campionato, nella partita vinta in casa per 1-0 contro la sua ex squadra, il Genoa, contribuendo alla vittoria dell’Inter con una buona prestazione. Con la Spagna è arrivato terzo agli Europei Under 21 del 2021. Sull’accaduto indaga per omicidio stradale la procura della Repubblica di Como.