Anche Massimo Cacciari cede alle lusinghe del matrimonio: il filosofo si sposa a 81 anni con Chiara Petrarca

Confetti in arrivo

L'ex sindaco di Venezia e la futura moglie non si sposeranno in Laguna: le pubblicazioni sono state fatte a Milano. Gli amici rivelano dettagli sulla convivenza e sulla sposa: «Lei sa tenergli testa»

Dopo una vita da scapolo impenitente, il filosofo Massimo Cacciari, 81 anni, ha deciso di convolare a nozze con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni originaria di Trieste. L’amore è nato a Venezia, di cui Cacciari è stato due volte sindaco, ma le nozze avranno luogo a Milano, come confermano le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi civici di entrambe le città, come riporta “Il Gazzettino”.

Le pubblicazioni del matrimonio di Cacciari con Chiara Patriarca

Le pubblicazioni ufficiali riportano: “Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944, residente a Venezia; Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano”. Al momento non sono ancora noti il giorno e la sede esatta della cerimonia.

Secondo quanto riferito dagli amici più stretti al “Gazzettino”, la convivenza tra i due va avanti almeno dai tempi del Covid, nel quartiere dei Navigli a Milano. “Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna – raccontano gli amici – ma con Chiara è diverso. Lei è simpatica, sa tenergli testa, non solo intellettualmente ma anche sul piano caratteriale”. Chiara Patriarca, riservatissima e quasi sconosciuta alle cronache rosa, sarebbe architetta o professionista in un settore affine, ma Cacciari ha sempre mantenuto la massima discrezione sulla sua vita privata. L’annuncio delle nozze segna così un momento inedito nella vita personale del filosofo veneziano, noto come opinionista televisivo quanto per la sua proverbiale riservatezza sentimentale.

Deputato Pci e sindaco di Venezia

Giovane deputato comunista, Massimo Cacciari è stato anche sindaco di Venezia ed europarlamentare, tentando la scalata alla Regione Veneto. Di formazione marxista, è stato sempre apprezzato per la sua onestà intellettuale che lo ha portato più di una volta a schierarsi contro il centrosinistra. Un filosofo impegnato in politica che è saputo uscire fuori dai dogmatismi, difendendo anche il governo Meloni, senza perdere mai l’autonomia di pensiero. Oggi arriva la notizia del matrimonio. Auguri.