“Amiamo gli italiani”: Trump torna ad elogiare Cristoforo Colombo con un’onorificenza, Meloni ringrazia (video)

Torna il Columbus day

“Siamo tornati, italiani”. Con queste parole Donald Trump ha accompagnato la sua firma su una proclamazione d’onore per Cristoforo Colombo. L’esploratore genovese che ha scoperto l’America è molto amato dai cittadini statunitensi, meno che dai marxisti del Black Lives matter, che nel 2020 imbrattarono e distrussero le sue statue. “Amiamo gli italiani”, ha poi aggiunto il presidente americano, mentre il segretario dello staff della Casa Bianca Will Scharf ha osservato che il Columbus Day, festa federale dal 1971, è un “evento particolarmente importante per gli italoamericani che celebrano l’eredità di Cristoforo Colombo, l’innovazione e lo zelo esplorativo che egli rappresentava”.

Anche il premier italiano Giorgia Meloni ha espresso gratitudine per il gesto di Trump su X: “Ringrazio il Presidente degli Stati Uniti per ver ripristinato il Columbus Day e per aver così ricordato che la storia non si cancella. E lo ringrazio per aver, in questa occasione, ribadito il legame antico che unisce le nostre due nazioni e che entrambi intendiamo rafforzare, anche grazie al prezioso contributo dell’orgogliosa comunità italo-americana”.

Dopo aver firmato la proclamazione, Trump ha riassunto ironicamente le parole di Scharf: “In altre parole, lo chiamiamo Columubus day”. A quel punto la stampa ha applaudito assieme ai membri dello staff, come ha evidenziato il presidente: “Non ho mai visto una cosa del genere”. “In modo scandaloso, negli ultimi anni Cristoforo Colombo è stato il bersaglio principale di una campagna feroce e spietata per cancellare la nostra storia, calunniare i nostri eroi e attaccare il nostro patrimonio”, si legge nella proclamazione di Trump.

E ancora: “Davanti ai nostri occhi, gli estremisti di sinistra hanno abbattuto le sue statue, vandalizzato i suoi monumenti, macchiato la sua reputazione e cercato di esiliarlo dai nostri spazi pubblici”. “Sotto la mia guida, quei giorni sono finalmente finiti – ha concluso Trump – e la nostra Nazione ora si atterrà a una semplice verità: Cristoforo Colombo è stato un vero eroe americano e ogni cittadino è eternamente debitore alla sua instancabile determinazione“.