“La festa per Cristoforo Colombo torna alla grande!”. Trump omaggia l’Italia della Meloni e fa impazzire sinistra

L'annuncio anti-woke

C’è un nuovo segnale che conferma l’asse di ferro che si è ricreato tra Donald Trump e l’Italia di Giorgia Meloni: il rilancio in grande stile del Columbus Day, il giorno di festa negli Usa dedicato allo scopritore del continente americano, negli ultimi anni sempre più contestato per via delle violenze coloniali cui diede il là il celebre sbarco del 1492 e osteggiato dalla sinistra americana. Ieri sera l’annuncio in pompa magna: “Riporterò in auge il Columbus Day dalle ceneri. I Democratici hanno fatto tutto il possibile per distruggere Cristoforo Colombo, la sua reputazione e tutti gli italiani che lo amano tanto. Hanno buttato giù le sue statue, mettendoci al posto nient’altro che il WOKE, o peggio il nulla totale!”, accusa il presidente Usa. Quindi la conclusione: Sarete felici di sapere che Cristoforo sta per tornare alla grande. Riesumo qui e ora il Columbus Day secondo le stesse regole, date e luoghi nei quali si svolgeva da decenni!».

Cristoforo Colombo e l’asse anti-woke tra Trump e Meloni

L’ennesima decisione che va contro la cosiddetta cultura “woke”, finita da subito nel mirino di Trump e sul cui contrasto aveva puntato anche Giorgia Meloni nel suo recente incontro alla Casa Bianca. La stessa premier aveva evocato proprio la figura del grande navigatore genovese, ricordando come la data della visita, il 17 aprile, «segna l’anniversario dell’accordo che ha permesso a Cristoforo Colombo di fare il suo viaggio» verso le Americhe.

Il Columbus Day nasce nel 1869 su iniziativa della comunità italoamericana, poi proclamata festa federale dall’allora presidente Usa Franklin Delano Roosevelt nel 1937. Si tiene ogni anno nel secondo lunedì di ottobre. Ma negli ultimi anni molte città a guida Democratica l’hanno messa in discussione, proponendo o decidendo di celebrare al posto di quella ricorrenza la Giornata dei popoli indigeni.