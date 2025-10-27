Alta tensione, la Lituania chiude i confini con la Bielorussia e annuncia: “Abbatteremo i loro palloni aerostatici”

Ucraina e dintorni

La Lituania ha chiuso il suo confine con la Bielorussia a tempo indeterminato dopo che alcuni palloni aerostatici hanno violato lo spazio aereo lituano per la terza notte consecutiva. Lo ha annunciato il Centro nazionale di gestione delle crisi della Lituania affermando che i valichi di frontiera con la Bielorussia sono stati chiusi “per un periodo indefinito”. La Lituania condivide un confine di 680 chilometri con la Bielorussia.

Tra Lituania e Bielorussia la tensione è altissima

La Lituania chiuderà il confine con la Bielorussia e abbatterà i palloni aerostatici che violeranno il suo spazio aereo. Lo ha confermato la premier della Lituania, Inga Ruginiene, dopo la riunione del Consiglio di sicurezza. Rispetto alla chiusura del confine verrà fatta ”eccezione per i diplomatici e i cittadini della Ue che lasciano la Bielorussia”, ha affermato la premier. ”In questo modo mandiamo un segnale alla Bielorussia e diciamo che qui non sarà tollerato alcun attacco ibrido, prenderemo tutte le misure più severe per fermare tali attacchi”, ha affermato Ruginiene citata dall’emittente pubblica Lrt.

La Lituania è oggetto di “un’operazione psicologica ibrida”, ha detto il consigliere presidenziale lituano Deividas Matulionis, ripreso dal portale “Delfi”, in merito al recente avvistamento di palloni atmosferici sui cieli nazionali, in quella che si presume sia un’attivita’ condotta da agenti esteri. “Piu’ andiamo avanti, più appare chiaro che non si tratta solo di contrabbando di sigarette, ma come copertura per un’operazione psicologica ibrida”, ha detto Matulionis, che ha parlato anche di “una crisi politica”.