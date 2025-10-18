Alla Casa Bianca l’orgoglio italiano: Andrea Bocelli ricevuto nello studio ovale da Trump (video)

Si canta italiano

Il primo cantante italiano della storia a essere stato ricevuto da ben tre presidenti degli Stati Uniti: Barack Obama, Joe Biden, Donald Trump

Il Presidente Usa Donald Trump ha ricevuto il tenore italiano Andrea Bocelli e la sua famiglia nello Studio Ovale della Casa Bianca mentre risuona “Con te partirò”, uno dei brani più celebri dell’artista che Trump ha utilizzato anche in diversi comizi elettorali.

Nel filmato che ha fatto il giro del web e che è stato realizzato da uno degli assistenti del presidente americano, Bocelli è seduto davanti a Trump e la colonna sonora dell’incontro è Con te partirò, uno dei maggiori successi del tenore. Prima dei saluti, Bocelli ha regalato un applaudito mini-show con una breve interpretazione che il presidente apprezza con entusiasmo.

Andrea Bocelli già ospitato alla Casa Bianca

Non è la prima volta che il cantante italiano viene ricevuto alla Casa Bianca. Nel 2021, Andrea Bocelli, insieme alla moglie Veronica Berti, ai figli Matteo e Virginia sono stati ospiti dell’allora presidente Joe Biden. E ancora prima da Barack Obama. Nessun cantante italiano nella storia è mai stato ricevuto alla Casa Bianca, addirittura da tre presidenti.

L’evento raccontato da una serie di foto postate dal tenore italiano sul suo account Instagram. Nelle immagini la famiglia Bocelli posa insieme al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e a sua moglie Jill. «Come artista, padre e amico intimo degli Stati Uniti, sono felice e grato di aver ricevuto un invito che onora me stesso, la mia famiglia e soprattutto la mia amata Italia», ha scritto Bocelli sui social. «Grazie al Presidente Joe Biden e alla First Lady Jill Biden per averci invitato all’edizione 2021 di “Spirit of the season”». Andrea, Matteo e Virginia Bocelli sono tra le star che si sono esibite nello storico speciale natalizio che ogni anno organizza la PBS.