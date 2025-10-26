Al Tirso de Molina di Roma risate ed emozioni con Fabrizio Nardi, il comico che ne sa una più del diavolo

Chi è di scena

Si intitola “Che diavolo volete” il nuovo one man show di Fabrizio Nardi, l’attore dello storico duo comico Pablo e Pedro, già protagonista di numerosi show televisivi (dal mitico Seven Show a Zelig, passando per Avanti un altro). Lo spettacolo in scena al Teatro Tirso de Molina di Roma ha fatto di nuovo centro, come da tradizione degli spettacoli ospitati dal vulcanico patron Achille Mellini. Allestimenti teatrali che offrono comicità e buon umore, senza mai scendere a compromessi con la volgarità o con le “scivolate” da Tiktok, che purtroppo negli ultimi tempi hanno contaminato molti spettacoli del panorama teatrale e cabarettistico.

In questo spettacolo, Fabrizio “Pablo” Nardi ha deciso di lanciare il cuore (e la risata) oltre l’ostacolo, scegliendo di mettersi in proprio e di concedersi una “scappatella” dal suo socio di palcoscenico, Nico “Pedro” Di Rienzo. Una prova d’attore superata a pieni voti, che gli consente di regalare uno spettacolo vibrante ed esilarante, in questo a tu per tu con il pubblico.

Due ore di comicità assoluta, nel quale Nardi sciorina la consumata abilità di intrattenitore e comico di razza. Si concede “in pasto” agli spettatori con la verve e con lo stile che gli hanno consentito di costruire una carriera ormai trentennale. In due tempi travolgenti e irresistibilmente comici, il nostro Diavolo – alias Lucio Prosperi della Fiamma – mette in discussione tutta la storia dell’umanità, dalla mela di Eva alla creazione dell’uomo, passando per la burocrazia dei funerali, l’educazione moderna, la follia dei social, e le assurdità del “disegno divino”.

Tra stand-up, satira, poesia e delirio, “Che Diavolo Volete?” è uno spettacolo che fa ridere, riflettere forse, alla fine, anche parteggiare per un “povero” diavolo che non riesce a superare in cattiveria e brutalità l’essere umano.