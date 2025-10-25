Addio a Silvia Signorelli, storico ufficio stampa di teatri e tv: «Una perdita non solo per il mondo dello spettacolo, ma per tutti noi»

Aveva 61 anni

Giornalista ed esperta di comunicazione, Signorelli era molto apprezzata per le sue doti professionali e umane. Se n'è andata dopo una lunga malattia. Sui social il cordoglio e il ricordo, tra gli altri, di Lorella Cuccarini e dell'associazione Giornaliste italiane

Dopo aver combattuto per anni contro la malattia, si è spenda a Roma all’età di 61 anni Silvia Signorelli, ufficio stampa storico di alcuni tra i principali teatri romani (dal Brancaccio alla Sala Umberto) e della televisione italiana. Ad annunciarlo con un post su Instagram sono stati i colleghi della sua “Sisi Comunication”: «Carissimi amici e colleghi, questa è senza dubbio la comunicazione più dolorosa, quella che abbiamo sperato di non dover dare mai. Oggi ci ha lasciati la nostra Silvia. Oggi non è solo il mondo del teatro a perdere qualcosa, ma tutti noi. Ciò che però Silvia ci ha donato negli anni trascorsi al suo fianco rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi. Ci ha tenuto che vi ringraziassimo per tutti i momenti condivisi, per il lavoro, per la dedizione e per ogni pensiero che le avete rivolto. Silvia vivrà per sempre nei nostri ricordi e nei nostri applausi», si legge sul profilo ufficiale dell’agenzia di comunicazione.

Il ricordo sui social di Lorella Cuccarini

Sono tante le personalità del mondo dello spettacolo con cui Silvia Signorelli ha lavorato, tra cui Lorella Cuccarini. E proprio l’artista, appresa la notizia della scomparsa dopo l’annuncio ufficiale, ha salutato la Signorelli sui social con un messaggio affettuoso: «Fai buon viaggio, ti voglio bene».

Il cordoglio di Giornaliste Italiane

Ad esprimere un pensiero per Silvia e la vicinanza alla famiglia anche l’associazione Giornaliste Italiane: «Con profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa di Silvia Signorelli, grande professionista della comunicazione e amica. Alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi colleghi e a tutte le persone che le hanno voluto bene, Giornaliste italiane esprime sincera vicinanza e affetto», si legge sui profili social dell’associazione.

Chi era Silvia Signorelli

Laureata in lettere all’università “La Sapienza” di Roma, Silvia Signorelli dal 1983 ha iniziato a occuparsi con grande passione di spettacolo, cinema e teatro. Tra i lavori che hanno scandito la sua carriera: il Festival della Versiliana, il Benevento Città Spettacolo, il Premio Italiani nel Mondo, il Festival di Asti. Nel 2015 ha aperto la società “C&S Comunicazione e Servizi”. Con la sua agenzia ha seguito molti teatri italiani come il Brancaccio, la Sala Umberto e lo Spazio Diamante di Roma. Teatro, ma anche televisione. Silvia Signorelli, infatti, ha lavorato come casting per il programma “Vieni da me” con Caterina Balivo e seguito artisti, attori e registi come Enzo Iacchetti, Vittoria Belvedere, Giampiero Ingrassia,Pino Strabioli, Kledi Kadiu, Benedicta Boccoli, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio, Federica Cifola, Claudia Campagnola, Marco Aceti, Riccardo D’Alessandro.

(Per la foto di Silvia Signorelli si ringrazia la famiglia)