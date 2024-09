Serate “inimitabili” alla Sala Umberto: maratona di Sylos Labini con Mazzini, d’Annunzio e Marinetti (dal 27 settembre)

Dopo le anteprime nazionali gli #Inimitabili sono pronti per la tre giorni romana. Massini, Marinetti e d’Anniunzio ci aspettano alla Sala Umberto di Roma per una triade di spettacoli che rappresentano una doppia sfida per Edoardo Sylos labini, attore, drammaturgo, direttore di “CulturaIdentità. da venerdì 27 settembre fino a domenica 29 i tre grandi autori attendono il pubblico; ogni sera un personaggio diverso., si inizia con Mazzini e si finisce, domenica con Marinetti. Sarà una serata futurista, come quelle che il teatro romano ospitò agli albori del Movimento che ha proiettato la cultura e l’arte italiana nella modernità.

Tre serate da non perdere. Per troppo tempo i tre Inimitabili sono stati dimenticati o tenuti ai margini del dibattito pubblico. Rivisitarli in chiave pop per avvicinarli al pubblico più vasto è stata la scommessa vinta cla i tre programmi andati in onda su Rai3 in orari impossibili eppure con successo. “Stasera vi racconto la storia di un patriota che per primo pensò l’Italia libera, ma che all’epoca era considerato un pericoloso sovversivo”: via libera dinque, venerdì 26 con Mazzini: “La Patria non è solo un territorio, è l’idea che sorge su quello; è il pensiero d’amore, il senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio. Oh fratelli miei, amate la Patria”. Uno dei passaggi dello spettacolo trasferito dalla tv alla scena a San’Ivo alla Sapienza, in Senato. La trasposizione è stata un successo. L’analisi del pensiero alla base della Nazione italiana, va di pari passo con gli aspetti personali e meno noti . “Sarà una sorpresa anche per il pubblico giovanile scoprire un Mazzini diverso dalle pose imbalsamate dell’iconografia classica dei libri di testo. Che lo dipingono un po’ triste e depresso. Invece Mazzini era molto ironico – ci descrisse l’autore in un’intervista- : le donne lo rincorrevano, soprattutto nel periodo londinese. E amava suonare la chitarra”. Motivo in più per comprendere a tutto tondo la personalità di un padre della patria.

Lo spettacolo al Senato fu un successo che ha indotta Sylos Labini e la sua squadra a replicare qualche settimana fa con Marinetti: la vita, le parole, i manifesti dell'”incendiario” entusiasmeranno il pubblico della Sala Umberto. E lo commuoveranno. L’occasione è da non perdere, soprattutto per i giovani studenti che apprezzeranno il taglio pop che è un marchio di fabbrica vincente di Sylos Labini. Sarà uuna sfida “sintetico-emozionale” fatta di immagini, storia musica e impatto drammaturgico per raccontare una delle personalità più dirompenti e fascinose della nostra storia artistica. Il fondatore della grande avanguardia futurista che ha influenzato tutta la storia dell’arte successiva piacerà ai giovani che a scuola non hanno l’opportunità di approfondire singoli aspetti per via di programmi spesso compressi. La mano d’artista di Sylos Labini fa risaltare il senso della sfida al conformismo che è un insegnamento perenne. “Marinetti è l’uomo che aprì in maniera prorompente al contemporaneo: le nuove generazioni possono apprendere molto dal fondatore del Futurismo: l’invito ad essere moderni sempre, rompendo gli schemi”. Visione e passione.

Sabato tocca al Vate degli italiani, il poeta, il soldato, l’amatore che fece della sua vita un’opera d’arte, mostrando il legame tra estetica e politica. Tra passioni e gesti eroici scopriremo l’inconfondibile dandy, l’amante guerriero, l’artista, il combattente, il rapporto col fascismo. Ognuno degli “Inimitabili” consegna un progetto esistenziale contro ogni forna di cancel cultuure: Marinetti è l’uomo che aprì in maniera prorompente al contemporaneo. Mazzini, è l’uomo della Patria che unisce tutti gli italiani. D’annunzio ci consegna la via per vivere la vita come un’oper d’arte. E ci ha lasciato pagine straordinarie di letteratura.

“Io vivo per il pubblico”: così l’autore delle tre piéce presenta la sua prossima “maratona”, che da Roma toccherà tutta Italia