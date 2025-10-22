Cybersicurezza, protocollo d’intesa tra Acn e Terna. “Uniti contro le minacce informatiche alle infrastrutture”

La firma

Rafforzare ulteriormente la sicurezza e la resilienza dell’intera filiera elettrica e del settore energetico nazionale: questo è l’obiettivo primario del Protocollo di Intesa siglato oggi a Roma da Acn, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione in alta e altissima tensione. Il Protocollo, firmato da Bruno Frattasi, Direttore Generale di Acn, e Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, dà il via alla collaborazione reciproca per rafforzare la sicurezza e la resilienza cibernetica dell’intera filiera elettrica e del settore energetico nazionale, attraverso lo scambio di informazioni e analisi tra Terna e l’Agenzia. “L’Agenzia svolge un ruolo centrale nella protezione delle reti, dei sistemi digitali e delle infrastrutture critiche, contribuendo alla resilienza cibernetica del Paese” commenta Bruno Frattasi, Direttore Generale di Acn a margine della firma.

Cybersicurezza, Acn e Terna collaborano per tutelare la filiera elettrica

“In un contesto di minacce informatiche sempre più sofisticate e pervasive è essenziale unire le forze per proteggere e rafforzare le nostre infrastrutture critiche e contrastare gli attacchi cyber. In questa direzione va l’Accordo sottoscritto oggi con Terna che, oltre a rafforzare la sicurezza e la resilienza della filiera elettrica, potrà contribuire a portare importanti innovazioni nel settore energetico e a garantire una maggiore consapevolezza grazie ad attività come lo scambio informativo con i Cert, la formazione e lo sviluppo di competenze” conclude il Direttore Frattasi. ”Terna gestisce un’infrastruttura strategica a livello nazionale: garantire il suo esercizio in sicurezza è una priorità, soprattutto in uno scenario di crescente complessità nel contrasto a minacce informatiche sempre più frequenti”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

”Il Protocollo siglato oggi dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e da Terna rafforza l’impegno condiviso, volto a proteggere infrastrutture sensibili per il Paese. Insieme potenzieremo le attività di prevenzione, monitoraggio e contrasto alle minacce cyber, tese ad incrementare il livello di percezione di tali rischi, nonché la loro gestione efficace, anche attraverso iniziative di condivisione di best practice e formazione dedicata alle nostre persone”, ha concluso l’Ad di Terna.

In dettaglio, le due organizzazioni collaboreranno per promuovere l’adozione di misure efficaci per lo scambio di informazioni e analisi su rischi, minacce, vulnerabilità e incidenti informatici. Il Protocollo, che avrà una durata di tre anni, prorogabili, si pone inoltre l’obiettivo di contribuire all’evoluzione della cybersecurity nel settore energetico nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun operatore di questo settore, offrendo soluzioni di sicurezza informatica innovative. Terna e Acn si impegnano a contribuire allo sviluppo di competenze specializzate in ambito di cybersicurezza attraverso la formazione di profili qualificati in grado di proteggere le infrastrutture critiche della Rete di Trasmissione Nazionale e dell’intera filiera elettrica, anche in collaborazione con università e poli scolastici.