Patrimoniale, Bonelli ha già pronta la “black list” dei 79 super ricchi d’Italia da stangare. Ecco chi sono

Foto: Ansa / GIUSEPPE LAMI ( 29 Marzo 2026 )

Mani nelle tasche da sinistra

La “black list” è già pronta. In questi giorni Angelo Bonelli sarebbe stato avvistato nei pressi di un’edicola romana mentre chiedeva la rivista “Forbes” con barba e baffi finti, per non destare sospetti. In realtà non cercava uno yacht per sè e neanche notizie sui paradisi fiscali per trasferire il suo stipendio da parlamentare, ma la lista di quelli che se la spassano alla faccia della povera gente. Non i ricchi, non basta, si può dare di più: dava la caccia ai super ricchi, i 79 italiani con un patrimonio complessivo di 357 miliardi di euro. ù

Si partirà da loro, annuncia l’esponente di Avs dopo aver sfogliato con la linguetta umida le pagine patinate di “Forbes” con l’elenco dei Paperoni d’Italia. Gente ricca, sia chiaro, ma in gran parte dei casi titolare di colossi industriali che danno da mangiare a migliaia di italiani. E che, soprattutto, pagano le tasse in Italia. Ma pagare le tasse non basterà, se al governo arriverà il Pup, il Partito Unico della Patrimoniale, un po’ litigioso ma a sinistra anche molto determinato. Con il Pup inizierà l’era delle Una tantum. Una, si fa per dire. Tantum, di sicuro.

Bonelli, la patrimoniale e i 79 ricchi da stangare subito

Angelo Bonelli sembra avere le idee più chiare della Schlein, quantomeno ondivaga tra il “nì” e il “so”. “Il sistema fiscale italiano è estremamente iniquo. Abbiamo aliquote che, ad esempio sui redditi da 50 mila euro, arrivano al 43%: chi ha un reddito di 50 milioni di euro paga la stessa aliquota di chi ne guadagna 50 mila. C’è dunque un problema di progressività del nostro sistema fiscale, che è tale solo fino a un certo punto”. E qui arriva l’ardito paragone coreano. “Alcuni giorni fa in Corea del Sud gli eredi di Lee Kun-hee della Samsung hanno ereditato un patrimonio di circa 17 miliardi di dollari pagando al governo quasi 8 miliardi di tasse di successione. In Italia, i Del Vecchio di Luxottica hanno realizzato tra i vari soci circa 50 miliardi di euro di patrimonio e hanno pagato circa 200 milioni di euro di tasse di successione. C’è un problema molto serio: spostare la pressione fiscale in modo da ridurla sul costo del lavoro è fondamentale, perché consentirebbe alle imprese di avere più margine e ai lavoratori di vedere aumentare gli stipendi”.

La lista dei futuri stangati è pronta, annunciata da una premessa apparentemente soft. “Non penso a una patrimoniale permanente: bisogna adeguare il sistema delle aliquote, renderle più giuste, diminuire la pressione fiscale sul ceto medio e aumentarla sui redditi più alti. C’è poi una grande questione su cui si può immaginare un contributo di solidarietà, una tassa di scopo sui super ricchi — oggi in Italia sono 79, con un patrimonio complessivo di 357 miliardi di euro — per destinare risorse, nell’arco di 3-4 anni, all’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità pubblica. Sei milioni di italiani non hanno accesso alle cure perché le liste d’attesa sono troppo lunghe o perché non possono permettersi la sanità privata, con questa misura potremmo farlo”. Ma se poi scappano all’estero? La sanità la finanzia la Salis? Vedremo. Intanto, i 79 sono avvisati.

Chi sono i miliardari italiani nel mirino della sinistra

Sono 79 i miliardari italiani, 55 uomini e 24 donne, con patrimonio complessivo di 357,2 miliardi di dollari, secondo Forbes Italia, aggiornato al 12 dicembre 2025. I primi dieci patrimoni concentrano circa il 44% della ricchezza totale della classifica. I nomi.

Giancarlo Devasini (89,3 miliardi di dollari), Giovanni Ferrero (48,8 miliardi), Andrea Pignataro (42,6), quindi Francesco Gaetano Caltagirone (11,1), Paolo Ardoino, Francesco Gaetano Caltagirone, Massimiliana Landini Aleotti e famiglia, Piero Ferrari e famiglia, Paolo Rocca, Gianfelice Rocca, Leonardo Maria Del Vecchio, Paola Del Vecchio, Nicoletta Zampillo, Rocco Basilico, Claudio Del Vecchio, Clemente Del Vecchio, Luca Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Giuseppe De’ Longhi e famiglia, Patrizio Bertelli, Miuccia Prada, Renzo Rosso e famiglia, Luciano Benetton, Giuliana Benetton, Giorgio Perfetti, Remo Ruffini, Sergio Stevanato e famiglia, Brunello Cucinelli e famiglia, Fabrizio Di Amato, Augusto Perfetti, Isabella Seràgnoli, Romano Minozzi, Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Massimo Doris, Ugo Gussalli Beretta e famiglia, Annalisa Doris, Lina Tombolato, Luca Garavoglia, Roberto Crippa, Cristiano Crippa, Gustavo Denegri e famiglia, Nicola Bulgari, Alberto Bombassei, John Elkann, Alessandra Garavoglia, Stefano Gabbana, Domenico Dolce, Sabrina Benetton, Nerio Alessandri, Pantaleo Dell’Orco, Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia, Marina Prada, Alberto Prada, Paolo Bulgari, Mario Moretti Polegato e famiglia, Barbara Berlusconi, Barbara Benetton, Massimo Moratti, Giovanni Arvedi, Luigi Berlusconi, Eleonora Berlusconi, Monica Crippa, Sandro Veronesi e famiglia, Mariarosa Lavelli, Diego Della Valle, Filippo Ghirelli, Alessandro Rosano, Susan Carol Holland, Luca Ferrari, Luca Querella, Joseph Nahmad, Matteo Danieli, Antonio Percassi, Francesco Patarnello, Helly Nahmad, Yoni Nahmad, Marco Squinzi, Danilo Iervolino.