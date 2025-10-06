Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

A sinistra scappano tutti. Dopo Telese, anche la Pro Pal Albanese se ne va quando si cita Liliana Segre…

Le zuffe in tv

A sinistra scappano tutti. Dopo Telese, anche la Pro Pal Albanese se ne va quando si cita Liliana Segre…

Politica - di Leo Malaspina - 6 Ottobre 2025 alle 08:13

Va di moda, a sinistra, abbandonare sdegnosamente gli studi della tv quando il dibattito si mette male. Era accaduto due giorni fa con Luca Telese, messo alle strette da Daniele Capezzone durante una puntata dell’Aria che Tira dedicata a Gaza, è accaduto ieri sera di nuovo durante la puntata di In Onda. La Pro Pal, al servizio dell’Onu, Francesca Albanese ha lasciato lo studio mentre parlava Francesco Giubilei, che ha commentato: “Appena si cita la senatrice Segre, si alza e se ne va, una scena vergognosa”. Il conduttore Luca Telese ha però chiarito subito che l’uscita della Albanese non aveva alcun legame con le parole di Giubilei, ma era semplicemente dovuta al fatto che doveva lasciare la trasmissione alle 21, come concordato. Che strana coincidenza, eh…

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Leo Malaspina - 6 Ottobre 2025