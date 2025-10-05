Caos a La7: Telese perde la testa sulla Flotilla, Capezzone vince per abbandono dell’avversario (video)

"Squadrista rosso in fuga"

Caos totale a Omnibus: il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone respinge al mittente le offese di Luca Telese ribattendo colpo su colpo agli insulti e giornali volanti, lanciati dal conduttore de La7, ospite per l’occasione della trasmissione di Gaia Tortora.

La cronaca è quella di un incontro di wrestling verbale che ha fatto impallidire dei tempi delle risse in tv tra Mughini e Sgarbi. “Sei un poveretto…”, sibila Luca Telese nei confronti di Capezzone, alzandosi addirittura dalla sua sedia avvicinandosi dall’altro lato del tavolo, dove è seduto il direttore editoriale di Libero. Telese gli mostra un articolo di giornale. “Stai a cuccia…”, dice Telese. “Stai a cuccia? Ma come si permette questo fascista rosso? Vai con Hamas…”, incalza Capezzone. Telese a questo punto lascia lo studio: “Buffone, falla finita…”. “Un’uscita molto teatrale, di solito queste cose nello stesso gruppo non si fanno”, chiosa la conduttrice Gaia Tortora.

Motivo del contendere, i ‘missionari’ della Global Sumud Flotilla, cause ed effetti della loro iniziativa umanitaria. La temperatura diventa incandescente quando Capezzone si rivolge all’europarlamentare Benedetta Scuderi, collegata con lo studio. Scuderi è tra i 4 parlamentari che hanno partecipato alla missione e che hanno lasciato Israele con 24 ore di anticipo rispetto al gruppo di 26 attivisti espulsi ieri. In carcere, in Israele, ci sono ancora 15 persone. Una fuga anticipata che a molti ha ricordato il metodo Schettino: mettersi in salvo mentre la nave affonda, infischiandosene bellamente dei propri compagni di missione.

Che cosa ha detto Capezzone alla parlamentare in fuga dalla Flotilla

“Bentornata, nel totale dissenso ma con assoluta benevolenza, all’onorevole Scuderi. Sono contento che sia tornata e stia bene, anche grazie al governo italiano. Ci sono due cose, onorevole, che non funzionano proprio. La prima è questa: nessuno sale su un aereo a sua insaputa e contro la sua volontà. Il fatto è che quattro parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni. Non si hanno notizie di vostre proteste se non ora che siete al calduccio. Seconda cosa, molto più grave: ci sono accuse non solo israeliane ma internazionali sui finanziamenti diretti o indiretti di Hamas…”, dice Capezzone.

Le spiegazioni di Telese e Capezzone nel post rissa tv

La lite prosegue ai ‘supplementari’ su X. Telese torna sull’accaduto con un post. “Dopo grandi sforzi per mantenermi Zen, sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus , poco fa (i miei colleghi mi perdoneranno) per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas, e i parlamentari a bordo erano smaniosi di tornare a casa per mettere il culo al ‘calduccio’ (parole sue). I manifestanti di Roma? amici dei terroristi. I parlamentari? Utili idioti e fifoni. Israele? Qualche eccesso. Ci vediamo stasera ad Inonda in un dibattito finalmente decapezzonizzato, dunque civile”, scrive.

Contemporaneamente, twitta anche Capezzone: “Com’è lo squadrista rosso? Non regge il dibattito, non riesce nemmeno ad ascoltare, insulta, cerca la rissa, soccombe, scappa. Grazie a Gaia Tortora (squisita e ineccepibile)”.