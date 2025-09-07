Volley, l’Italia femminile di Velasco è campione del mondo. Meloni: “Le azzurre sono nella storia”

In Thailandia

L’Italia del volley femminile è campione del mondo: a 23 anni dal suo primo mondiale, e a un anno dalla vittoria olimpica, la Nazionale di Julio Velasco ha trionfato sulla Turchia battendola in finale per 3 a 2, con un quinto set vinto al tie-break.

Paola Egonu e compagne si sono imposte soffrendo 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) sulla Turchia del Ct italiano Daniele Santarelli, una sfida in casa per il libero azzurro Monica Di Gennaro. L’Italia femminile vince quindi 23 anni dopo il suo secondo mondiale e mette in fila il 36esimo successo consecutivo. “Le Azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo!”, scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pochi secondi dalla vittoria.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato le atlete della Nazionale femminile di volley, subito dopo la vittoria della finale mondiale contro la Turchia oggi a Bangkok. L’invito è pervenuto tramite il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, contattato dal Quirinale. Il ricevimento si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete.

Volley, l’Italia campione in una finale molto tesa

L’Italia dopo la battaglia contro il Brasile in semifinale, conquista un’altra sfida difficile, complicata, con tante difficoltà e una super Vargas che ha messo in serie difficoltà la ricezione azzurra. L’Italia inizia con un piglio differente rispetto alla semifinale contro il Brasile e vince il primo set dopo un inizio equilibrato, decisivo un doppio errore di Vargas, che portano le ragazze di Velasco al 25-23. Nel secondo parziale la Turchia di Santarelli parte con il piede sull’acceleratore e l’Italia ha un passaggio a vuoto con un set perso nettamente 25-13. Velasco tranquillizza le sue ragazze e nel terzo set si ricomincia a macinare gioco e punti, con lo scatto fino all’11-7. La Turchia recupera fino al 17-17 prima e sul 24-24 grazie ad un ace di Vargas, ma poi tocca alla Egonu che sul secondo set point sfodera anche lei un ace decisivo per il terzo parziale 24-26. L’Italia in calo anche all’inizio del quarto parziale con la Turchia che va avanti di sei punti, poi arriva ad un +8 per chiudere 25-19 e portare l’Italia al quinto set. Nel tie break le azzurre partono bene e si portano avanti per chiudere senza troppi affanni 15-8 aggiudicandosi il secondo mondiale della storia azzurra al femminile.