Una “Pina” nel fianco della Schlein. La dispettosa Picierno raduna i “riarmisti” a Ventotene, Elly non è invitata

Il partito del caos

Una strana coincidenza scuote il Pd in queste ore. Nei giorni in cui Elly Schlein chiuderà la Festa Dem, altrimenti chiamata Festa dell’Unità, a Reggio Emilia – dal 12 al 14 settembre – Pina Picierno, che guida la minoranza pro-riarmo, pro-Ucraina e pro-Israele, ha organizzato a Ventotene la prima Conferenza europea per la libertà e la democrazia. Una tre giorni nel segno di quell’europeismo che sta sfuggendo dalla linea politica dei Dem, che hanno detto no al piano “Re arm” del Von der Leyen e non garantiscono solidità alla maggioranza socialista a Bruxelles. Un evento nel segno dell’Ucraina e del sostegno che il Pd, in Europa, per non litigare con il M5S, non garantisce alla commissione Ue sul riarmo europeo e le armi a Kiev.

Picierno sfida Schlein su Europa e Ucraina

“Grazie al lavoro del Parlamento Europeo in Italia e della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, una piccola isola del Mediterraneo diventerà per alcuni giorni il centro della politica. Sono felice di annunciarvi le prime ospiti: Julija Navalnaya, che porta avanti l’eredità di Alexei Navalny, Premio Sacharov, nella sua battaglia contro la dittatura di Putin; Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace, simbolo della lotta per i diritti umani e delle donne in Iran; Oleksandra Matviichuk e Oleksandra Romantsova, Premio Nobel per la Pace, voci decisive della resistenza civile ucraina; Sviatlana Tsikhanouskaya, Premio Sacharov, leader dell’opposizione bielorussa costretta all’esilio ma instancabile nella difesa della libertà del suo popolo. Ventotene torna ad essere così la casa dei “senza patria”, di chi lotta per la libertà e di chi costruisce una nuova Europa”, è scritto nel post di Pina Picierno, su Fb.

Elly a Ventotene non ci sarà, perché – fonti di partito – non è un evento finale. La beffa finale -come scrive La Stampa – è che la Schlein non sarà a Ventotene ma la Picierno sarà comunque presente anche alla kermesse reggiana, il 13 in un dibattito con Stefano Bonaccini e la capogruppo dei socialisti europei Iraxte Garcia Perez, ma collegandosi appunto da remoto, dall’isola.

I due Pd, ormai, si parlano su zoom…