Il partito del caos
Una “Pina” nel fianco della Schlein. La dispettosa Picierno raduna i “riarmisti” a Ventotene, Elly non è invitata
Una strana coincidenza scuote il Pd in queste ore. Nei giorni in cui Elly Schlein chiuderà la Festa Dem, altrimenti chiamata Festa dell’Unità, a Reggio Emilia – dal 12 al 14 settembre – Pina Picierno, che guida la minoranza pro-riarmo, pro-Ucraina e pro-Israele, ha organizzato a Ventotene la prima Conferenza europea per la libertà e la democrazia. Una tre giorni nel segno di quell’europeismo che sta sfuggendo dalla linea politica dei Dem, che hanno detto no al piano “Re arm” del Von der Leyen e non garantiscono solidità alla maggioranza socialista a Bruxelles. Un evento nel segno dell’Ucraina e del sostegno che il Pd, in Europa, per non litigare con il M5S, non garantisce alla commissione Ue sul riarmo europeo e le armi a Kiev.
Picierno sfida Schlein su Europa e Ucraina
Elly a Ventotene non ci sarà, perché – fonti di partito – non è un evento finale. La beffa finale -come scrive La Stampa – è che la Schlein non sarà a Ventotene ma la Picierno sarà comunque presente anche alla kermesse reggiana, il 13 in un dibattito con Stefano Bonaccini e la capogruppo dei socialisti europei Iraxte Garcia Perez, ma collegandosi appunto da remoto, dall’isola.
I due Pd, ormai, si parlano su zoom…