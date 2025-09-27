Ultima generazione, che flop: falliti i blitz tra Palazzo Chigi e il Senato. La polizia ferma 13 attivisti

La protesta fantasma

Muore sul nascere la protesta organizzata dagli attivisti di Ultima generazione a Roma, tra Palazzo Chigi e il Senato. Tredici persone riconducibili al movimento ambientalista sono state bloccate intorno alle 15 nell’area del centro storico ancora prima di iniziare il teatrino apocalittico.

In particolare, sei di loro sono stati intercettati e bloccati mentre provavano ad incatenarsi alle balaustre poste a presidio della sede del Senato, in corso Rinascimento. Gli agenti che hanno fermato i pasdaran dell’ambientalismo, li hanno trovati in possesso di alcuni cartelli con la scritta “sciopero della fame” e con alcune catene ancorate a diverse parti del corpo. Magari pensavano di battere sul tempo la Polizia arrestandosi da soli, ma in questo caso la fretta è stata una cattiva consigliera. Altri tre invece sono stati bloccati vicino al Pantheon dopo aver esposto cartelli con la stessa scritta degli altri. Forse hanno capito che le catene li avrebbero rallentati e così hanno tentato il tutto per tutto. Sicuramente più furbi degli altri.

Ultima generazione: le proteste al Senato e a Palazzo Chigi vengono neutralizzate sul nascere

Gli ultimi quattro attivisti, invece, sembrano essere i più sfortunati di tutti. Sono stati intercettati nelle strade limitrofe di piazza Colonna dagli agenti, prima di poter mettere in atto qualsiasi forma di protesta. Medaglia di bronzo per il terzo posto, nonché l’ultimo disponibile. Tutti sono stati accompagnati presso gli uffici della questura Roma per ulteriori accertamenti, al termine dei quali si procederà con la denuncia per manifestazione non preavvisata e per gli altri provvedimenti. Inoltre, saranno verificate le eventuali misure di prevenzione a cui i fermati potrebbero essere già sottoposti. Anche venerdì, davanti alla Camera, gli attivisti di Ultima generazione hanno provato a incatenarsi per esprimere il proprio dissenso. Ma sono stati fermati tempestivamente dagli agenti che li hanno dovuti trascinare via di peso, a causa della loro “resistenza passiva”. Insomma, l’epilogo fallimentare del giorno prima non gli ha insegnato niente.