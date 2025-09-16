Turismo in crescita, Santanchè: “Un intervento senza precedenti che dimostra l’impegno del governo”

I dati Istat

"Vogliamo distribuire le presenze su tutto il territorio nazionale, valorizzando le peculiarità di ogni regione e sostenendo la crescita economica e sociale delle comunità locali", ha affermato la titolare del dicastero Daniela Santanchè

La traiettoria del turismo italiano continua a puntare verso l’alto. I dati provvisori diffusi dall’Istat per il secondo trimestre del 2025 parlano chiaro: arrivi in aumento dell’1,1% e presenze in crescita del 4,7%. Una progressione che non si limita alle sole stagioni canoniche, ma che conferma l’efficacia delle politiche di destagionalizzazione promosse dal ministero del Turismo. «Continueremo a lavorare per consolidare questi risultati e promuovere un turismo sempre più orientato alla qualità dei servizi e alla sostenibilità», ha dichiarato la titolare del dicastero Daniela Santanchè, sottolineando come la linea tracciata dal governo stia producendo effetti concreti.

Aree di sosta camper: un piano senza precedenti

Proprio la titolare del dicastero, intervenuta al Salone del Camper di Parma, ha annunciato la pubblicazione della graduatoria del bando Aree di sosta camper. Il progetto prevede la realizzazione e la ristrutturazione di oltre 4.400 piazzole in 170 comuni italiani: «Un intervento senza precedenti che dimostra l’impegno di questo governo nel mantenere le promesse fatte», ha scandito Santanchè davanti agli operatori del settore.

