“Sparate alla Meloni”. Scritta choc a Prato. La Porta (FdI): “L’odio politico è frutto delle idee di sinistra”

Minacce alla premier

Se l’odio politico incentivato dai politici di sinistra con frasi e atteggiamenti aggressivi nei confronti dei politici di destra fosse davvero un’invenzione della Meloni, bisognerebbe chiedersi come mai tutti i giorni i segnali minacciosi, sui social e per strada, si susseguono sempre più inquietanti. Oggi una scritta “Sparate alla Meloni”, un esplicito invito a commettere atti di violenza contro la premier, è apparsa su una fermata dell’autobus a Prato, come ha denunciato Chiara La Porta, deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente di Goventù nazionale.

“Sparate alla Meloni”, la frase di odio politico

“Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città – afferma in una nota La Porta, candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali – È un atto vergognoso che condanniamo con forza. Fratelli d’Italia non si fa certo intimidire da vigliacchi anonimi che incitano alla violenza contro il presidente del Consiglio; questa violenza è frutto di politiche cittadine di sinistra permissive e lassiste che per troppo hanno sottovalutato ogni forma di criminalità. Riporteremo la legalità a Prato e non abbasseremo la guardia, sarà il mio primo impegno da consigliere regionale”.