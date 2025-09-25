Sgarbi in lite con la figlia Evelina. Lei chiede il sostegno, lui si oppone: “Io incapace? Falso, la mantengo e vuole di più”

Pronto a tornare in politica

«Io incapace? Niente di più falso». Sono le parole di un combattivo Vittorio Sgarbi, che si oppone alla richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il padre. Ritenendo che «non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». L’udienza decisiva si terrà il 28 ottobre, al Tribunale civile di Roma. Ma in ballo, in realtà, ci sarebbe un patrimonio milionario. E proprio per questo sembra che la mossa della donna abbia mandato su tutte le furie il critico d’arte, che è pronto a dare battaglia: «Ovviamente mi opporrò alla sua iniziativa giudiziaria». Lo riporta il Corriere della Sera.

«Evelina è esosa, ecco perché ha avuto questa iniziava. La sostengo, la mantengo io, quindi vuole di più di quello che ha». Vittorio Sgarbi che da tempo sta combattendo contro la depressione si trova in Toscana dopo un ricovero lunghissimo al Policlinico Gemelli di Roma. Intanto l’udienza presso il tribunale civile di Roma è fissata per il 28 ottobre.

La figlia di Sgarbi: «Non è in grado di seguire i suoi interessi»

Evelina Sgarbi, assistita dall’avvocato Lorenzo Jacobbi, sostiene che il padre non è più in grado di seguire i suoi interessi. Si tratta della terza figlia del critico d’arte, nata dalla relazione di una notte con una donna di Torino ed è stata la prima a essere riconosciuta. A Novella 2000 il padre disse: «Sono solo un genitore biologico. Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me». Oggi promette: «Il mio impegno in politica continuerà, magari con ritmi meno intensi, ma continuerà». E ancora: «Mi sento in forma. E questo lo devo proprio al sostegno dei tanti amici che mi sono stati vicini». Sgarbi è sindaco di Arpino. E la città di Cicerone è divisa tra chi lo aspetta e chi ne chiede le dimissioni o addirittura nuove elezioni per via della sua prolungata assenza. Ma lui è fermo: «Tornerò ad Arpino tra pochi giorni, entro fine mese. Voglio tornare presto lì dove ho tanti amici che mi sono stati vicini in questi mesi difficili. Il loro affetto è stato, per me, di grande aiuto».

Sgarbi: “Il mio impegno in politica continuerà”

Dai toni pare che abbia superto il periodo nero. Sembra agguerrito e pronto a ributtarsi nell’agone politico, anche se ad Arpino c’è chi mugugna. In questo periodo il Comune è stato guidato dal suo vice ma lui assicura di non avere mai perso il filo delle questioni importanti: «Mi sentivo spesso con Massimo Sera. Seguivo l’attività del Comune, anche se a distanza. La città è luogo di persone intelligenti. Un ambiente in cui mi trovo molto bene». Per questo il rientro ad Arpino apre la possibilità di un suo rientro sulla scena nazionale: «Il mio impegno in politica continuerà, magari con ritmi meno intensi, ma continuerà».