Persino la Bindi è inorridita dal teatrino della Puglia: “Fatico a usare la parola politica per tutto questo” (video)

"Fa male alla politica"

L'ammissione durante "In Onda" su La7. "Le schermaglie tra persone sopravanzano il progetto politico. Elly può fare poco..."

Se persino Rosy Bindi è inorridita dallo spettacolo tragicomico pugliese vuol dire che si è toccato il fondo. L’ex presidente della commissione Antimafia esprime durante la trasmissione In Onda su La7 tutto il suo sconforto dallo spettacolo che il centrosinistra sta dando in queste ore. Conclusosi con l’accettazione della candidatura di Decaro ma con molte scie velenose ancora da metabolizzare. “Io non ho parole: vogliamo scomodare la parola nobile politica? Faccio davvero fatica”. Eppure dovrebbe conoscere bene gli psicodrammi nel Pd e quanto i dem siano capaci di tutto… “Capisco le ragioni di Decaro – spiega a Telese e ad Aprile- che vuole fare il presidente senza tutori alle spalle”.

Bindi a In Onda ammette: “Sono senza parole”

“Emiliano e Vendola sono molto diversi tra loro. Il primo ha instaurato un sistema di potere non indifferente e Decaro credo lo possa percepire come una sorta di condizionamento. Capisco che avere Vendola come una spina nel fianco non sia facile. E una strada complicata e capisco che se due persone vogliono candidarsi è complicato porre veti. Certo è che lo spettacolo offerto non fa bene alla politica, non farà bene alla campagna elettorale, non farà bene all’astensionismo. Di fronte a questi comportamenti – ragiona- non potremo stupirci”. Bindi è intervenuta quando ancora non si sapeva che Emiliano avrebbe fatto un passo indietro; che poi ci avrebbe ripensato e che infine dopo la rabbia avrebbe fatto un altro passo di lato dopo avere saputo che Vendola si sarebbe candidato con Avs comunque. Chissà cosa avrebbe potuto aggiungere la Bindi di fronte a questi altri teatrini.

Bindi: “Senza progetto, solo schermaglie tra persone”

Se fosse in Elly Schlein cosa farebbe?, le chiedono: “Non lo so, penso abbia fatto qualcosa in questi giorni. Ma prima contava un progetto – dice ricordando i suoi trascorsi- c’era un progetto comune. Il problema è che oggi la politica si è ridotta a schermaglie tra persone. Il che rende tutto molto complicato”. Non volendo – o forse sì- mette una pietra tombale sullo stato dell’arte in cui versa il Pd, ma anche sulla capacità della segretaria di uscirne con la schiena dritta…