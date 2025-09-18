Omaggio a Charlie Kirk domani al Cis. Libri ed eventi, ripartono le iniziative culturali

La commemorazione

Riprendono gli appuntamenti del Centro iniziative sociali di Domenico Gramazio a Viale Etruria 79 a Roma. Libri, convegni, inziative a 360 gradi. Appuntamento a tutti venerdì 19 (ore 18) per la presentazione del libro “Mussolini e il fascismo”, scritto da Caio Giulio Cesare Mussolini. A presentarlo lo storico Adalberto Baldoni insieme all’autore. Con un filo conduttore. No al nostalgismo sì alla verità storica. Parallelamente sempre nella sala convegni verrà reso omaggio al giovane Charlie Kirk, il giovane conservatore barbaramente ucciso mentre stava parlando ad altri giovani universitari nell’università dello Utah. Il Forum delle associazioni di destra ricorderanno il giovane ucciso dall’odio della sinistra radicale. Un’iniziativa che ha già riscontrato vasta adesione da parte del mondo giornalistico, politico e intellettuale.

In precedenza, il Comitato nazionale Cinema ha tenuto una riunione organizzativa presso la Sala Convegni del CIS con all’ordine del giorno le iniziative, i progetti e le proposte che il Comitato si propone di promuovere per rilanciare e rinvigorire l’arte e l’industria cinematografiche italiane. Sarà un programma ricco e articolato.