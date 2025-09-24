Oltre il tetto di cristallo: le amministratrici di FdI a tutto campo sul lavoro delle donne: il convegno

A Firenze il 27 settembre

Le amministratrici di Fratelli d’Italia a confronto con ministri, sottosegretari e parlamentari: sabato 27 settembre a Firenze torna l’appuntamento promosso dal dipartimento Coordinamento autonomie locali di Fratelli d’Italia, dedicato alle amministratrici di tutta la nazione. Ad ospitare panel tematici, workshop e attività di approfondimento sarà il Palazzo dei Congressi (ingresso da piazza Adua). Dopo il successo della prima edizione, che si è svolta nel 2024 a Riccione, l’iniziativa sarà dedicata a un tema cruciale: “Il lavoro delle donne”, con laboratori su impresa, famiglia, formazione e impegno politico.

La giornata sarà scandita da momenti di confronto con ministri, sottosegretari, parlamentari ed esponenti del mondo delle professioni, della cultura e dell’imprenditoria. L’apertura dei lavori alle ore 9 è affidata ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e adesioni di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e responsabile dipartimento autonomie locali, e Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato presidente del centrodestra alla regione Toscana.

Tra gli ospiti principali: Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a colloquio con il presidente di Ance giovani, Angelica Krystle Donati; Daniela Santanchè, ministro del Turismo, a confronto con il presidente di CNA Turismo, Marco Misischia; Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, a colloquio con il demografo e statistico Roberto Volpi; Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, in uno speciale su “Donne e dovere”. Chiuderanno l’iniziativa giovani amministratrici del partito. Interverranno anche numerose rappresentanti di Fratelli d’Italia nelle istituzioni nazionali e locali.

“Vogliamo che questo evento diventi un momento di confronto e di crescita, un’occasione per valorizzare l’esperienza e le competenze delle donne che rappresentano le nostre comunità – spiega Pierluigi Biondi, responsabile del dipartimento Coordinamento autonomie locali di Fratelli d’Italia – . Dopo Riccione, con Firenze proseguiamo un percorso che mette al centro non solo la riflessione politica, ma anche l’elaborazione di idee e proposte concrete e, soprattutto, il contributo indispensabile delle donne”.